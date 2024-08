Foto’s van het grimmige leven in de drugspanden van Barcelona

In oktober 2018 vielen de Spaanse autoriteiten op grote schaal binnen in een aantal drugspanden in Raval, een wijk in Barcelona. De kraakpanden – waar met name heroïne wordt verkocht en gebruikt – staan in Spanje ook wel bekend als ‘narcopisos.’ Naar schatting telde alleen Raval destijds al zo’n 60 narcopisos en waren er nog tientallen andere drugspanden verspreid over het centrum van de stad. De massale invallen in 2018 leidden niet alleen tot een toename van het aantal mensen dat werd opgenomen in afkickklinieken, maar ook tot een toename van drugsverkoop in de straten van Barcelona.





In de maanden die voorafgingen aan de invallen, bracht fotograaf Sasha Asensio wat tijd door met de vaste klanten in een van deze drugspanden. Na verloop van tijd vertrouwden ze hem genoeg om hun dagelijkse leven en het harde bestaan in de narcopiso door hem te laten vastleggen. Asensio schoot zijn beelden in een tijd dat steeds meer buurten in Barcelona klaagden dat de drugspanden een toename van geweld veroorzaakten in voorheen rustige gebieden. Deze klachten dwongen de politie er uiteindelijk toe om tussenbeide te komen en de meerderheid van de panden te sluiten.



Er zijn in nog steeds een aantal narcopisos te vinden in Barcelona, maar ze zijn lang niet meer zo alomtegenwoordig als twee jaar geleden.

Bekijk hieronder meer van de foto’s die Sasha Asensio destijds schoot.

