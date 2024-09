Foto’s van het jaarlijkse ganstrekken in een Limburgs dorp

Elk jaar op carnavalsdinsdag wordt er in het Limburgse dorpje Grevenbicht een wedstrijdje ganstrekken georganiseerd. Het idee is dat er een dode gans aan z’n poten wordt opgehangen aan een touw, en dat deelnemers vervolgens op een paard onder de gans door galopperen, terwijl ze de kop van de gans proberen te rukken. De nek van de gans wordt van tevoren nog even ingeboterd voor een extra hoge moeilijkheidsgraad. Degene die de kop van de gans er uiteindelijk af weet te sjorren is de nieuwe Ganzenkoning.



Het evenement wordt georganiseerd door de Folkloristische Vereiniging Gawstrèkkers Beeg. In Nederland is het de enige ganstrekwedstrijd met een echte gans, maar het gebeurt of gebeurde ook in landen als Duitsland, Spanje, Frankrijk, België en de VS. De Middeleeuwse traditie roept onder sommige mensen nogal wat weerstand op; al in het begin van de jaren tachtig verzette de landelijke Dierenbescherming zich ertegen, maar een verbod is er tot op de dag van vandaag nooit gekomen.

Maarten Delobel ging naar Grevenbicht om het gawstrèkken vast te leggen.