Foto’s van het klimaatprotest bij de grootste bruinkoolmijn van de wereld

Rond de duizend klimaatactivisten uit heel Europa bestormden afgelopen weekend een buitenaards landschap in het Duitse Rijnland, net over de grens bij Limburg. Daar ligt namelijk Garzweiler II, de grootste bruinkoolgroeve van de wereld. Garzweiler is ongeveer 50 vierkante kilometer groot en bevat zo’n 1,3 miljard ton bruinkool. Het zelfs zo groot dat er al 12 Duitse dorpen moesten verdwijnen om plaats te maken voor deze kolossale mijn, en dat worden er alleen maar meer.

De mijn is niet alleen schadelijk voor de leefomgeving en het landschap, maar is met de nabijgelegen kolencentrales ook nog eens de grootste producent van CO2 in heel Europa. Ende Gelände, een radicale Duitse klimaatactiegroep, trok er met een aantal bussen naartoe en bestormden de groeve met witte overalls aan en mondkapjes op. Ze marcheerden over de randen van de groeve heen, om de infrastructuur en graafmachines te blokkeren en een stop op koolwinning te eisen. De politie stond ze al op te wachten, aangezien het versperren van werkzaamheden bij een mijn een misdrijf is. Een aantal activisten waren ‘t haasje: volgens een woordvoerder van Ende Gelände werden activisten gearresteerd en ter plekke voor meer dan tien uur vastgehouden, met maar een kleine hoeveelheid eten en water. Er was trouwens ook letterlijk een haasje in de groeve, die gewoon over het landschap aan het hollen was.

Terwijl de activisten van Ende Gelände de bruinkoolmijn bezetten, liepen in Aken (zo’n dertig kilometer verderop) duizenden mensen mee in een demonstratie tegen de bruinkoolmijnen. De dag ervoor waren er in die stad ook al veertigduizend mensen op de been voor de klimaatmars van Fridays for Future. Ook in Nederland werd gedemonstreerd. Extinction Rebellion ging zaterdag voor dood liggen op straat in Utrecht.

Volgens Ende Gelände was het protest een groot succes: “We hebben geschiedenis geschreven. De beweging is nog nooit zo divers en vastberaden geweest. De tijd dringt: de klimaatcrisis eist een stop op bruinkoolwinning. Als politici het niet voor elkaar krijgen, blokkeren we de werkzaamheden zelf wel.”

Fotojournalist David Tesinsky was op zaterdag bij de protesten, en legde het vervreemdende tafereel vast. Bekijk zijn foto’s hieronder.