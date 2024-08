Foto’s van het moment dat Mr Brightside van The Killers wordt ingestart op Glastonbury

Ik wil verder niet overdrijven hoor, maar Mr. Brightside is een van de beste nummers ooit. Het heeft alles wat je van een goed lied verlangt: een refrein dat langer duurt dan de rij voor de damestoiletten, een gitaarrifje dat je zo’n boost geeft dat je weer nachtenlang vooruit kan en een tekst die zo iconisch is dat ze het zouden moeten vertalen naar het Latijn.

Hoewel ze eigenlijk uit Las Vegas komen en zonder enige ironie cowboyhoeden dragen, zijn The Killers erin geslaagd om een nummer te schrijven dat zó Brits is dat het zo het nationale Britse volkslied had kunnen zijn. De energie van het nummer komt perfect overeen met twee collectieve Britse gemoedstoestanden: blind optimisme en een allesoverheersende staat van dronkenschap. Mr. Brightside is alweer ruim vijftien jaar oud, en dat het nog altijd in de Britse hitlijsten staat zegt meer dan genoeg.

Videos by VICE

En hoewel The Killers optraden met de Pet Shop Boys én Johnny Marr op het podium, en This Charming Man speelden met Brandon Flowers in de rol van een vrolijkere versie van Morrissey, was Mr. Brightside alsnog het moment waar iedereen op wachtte.

Hier zijn de foto’s van de pure, onvervalste vreugde op de gezichten van de fans toen The Killers hun optreden op Glastonbury afsloten met het meest extatische nummer dat ooit is geschreven over afgewezen worden.

@emmaggarland / @christopherbethell

This article originally appeared on VICE UK.