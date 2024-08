Foto’s van het Pride-protest tegen pinkwashing en de politieboot

Pride is niet alleen maar party. We ontmoeten de lhbt-activisten die nog steeds de barricaden op gaan om te strijden voor gelijkheid. Lees hier alle stukken van Pride is Protest.

Pride is een fantastische gelegenheid om een roze cowboyhoed van de Action op je hoofd te zetten, urenlang te zwaaien naar voorbij trekkende feestboten, en na een paar plastic bekertjes wijn te veel de andere meiden uit je vriendinnengroep nat te spuiten met je piemelwaterpistool. Allemaal heerlijk en niks mis mee, maar je zou er haast door vergeten dat de Pride een protest was en is tegen discriminatie van de queergemeenschap.

Een groep van ongeveer honderd mensen die zich vandaag had verzameld op de Hortusbrug in Amsterdam is dit in elk geval niet vergeten. De groep, We reclaim our Pride, demonstreerde tegen de huidige vorm van de Canal Parade, die in hun ogen veel te commercieel is geworden – met boten van onder andere ING, de Rabobank en Albert Heijn, die volgens de demonstranten een wit, of beter gezegd roze voetje komen halen. Ook wilden ze “meer bewustwording creëren voor de problemen en de intersecties tussen de rechten van lhbtqia-mensen en andere onderdrukte groepen”.

Boten van commerciële bedrijven, politieke partijen en de politie konden op boe-geroep en middelvingers rekenen. Chris Pugmire maakte foto’s van het Pride-protest.