Foto’s van het protest bij Schiphol tegen Trumps inreisverbod

Het besluit van president Trump dat mensen uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië de komende maanden niet meer de VS in mogen, en een algeheel verbod van 120 dagen voor alle vluchtelingen, heeft op veel plekken in de wereld tot woede en protesten geleid.

De KLM weigerde zaterdag zeven mensen om in het vliegtuig naar Amerika te stappen, en ook zondag werden er mensen geweerd. Mede daardoor werd er gisteravond ook bij Schiphol geprotesteerd, door een mannetje of zeventig. De demonstratie begon buiten maar verplaatste zich op een bepaald moment naar binnen. Behalve flink wat gedouw en getrek verliep het vreedzaam; de Koninklijke Marechaussee hield één persoon aan voor belediging.

Videos by VICE

Fotograaf Chris Pugmire maakte foto’s van het protest.