Foto’s van het vlagvertoon op de PVV-demonstratie in Rotterdam

Gisteren kwamen in Rotterdam honderden PVV’ers af op een demonstratie die door de partij was georganiseerd. Ze protesteerden tegen het kabinet, islamisering, en de door hen geclaimde discriminatie van Nederlanders. Naast PVV’ers kwamen op de demonstratie ook leden van extreem-rechtse gezelligheidsverenigingen als Pegida, Voorpost en de Nederlandse Volks-Unie af. Om hun punt te maken, hadden veel van de demonstranten Nederlandse vlaggen mee naar Rotterdam genomen. PVV-leider Geert Wilders liet zich even zien, maar hij was al snel weer vertrokken.

Ook tegendemonstranten, met name aanhangers van DENK, hadden Nederlandse vlaggen meegenomen, om zo te laten zien dat ook zij – al dan niet gediscrimineerde – Nederlanders zijn.

Videos by VICE

Fotograaf Chris Pugmire was gisteren in Rotterdam en maakte de onderstaande foto’s: