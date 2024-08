Foto’s van het waanzinnige feest tijdens Mardi Gras in New Orleans

Tijdens het carnavalsseizoen is New Orleans compleet anders dan normaal. Van driekoningen begin januari tot ‘dikke dinsdag’, worden de straten gevuld met fanfares en verklede figuren, en verandert de stad in een bruisend, levendig feest. Een miljoen mensen komen samen in de stad, die onder zeeniveau ligt – ze verstoren zo de openbare orde en dragen bij aan de feestvreugde.



Het feest wordt steeds heviger in de dagen voor Mardi Gras, Frans voor dikke dinsdag. Het leven neemt steeds meer de vormen aan van een alternatieve werkelijkheid. Dit was niet de eerste keer dat ik carnaval vierde in New Orleans, maar ik ben erachter gekomen dat het elk jaar anders is. Dit jaar bracht ik de feestelijkheden door tussen de marcherende fanfares en schaars geklede vreemdelingen. Hier zijn een paar hoogtepunten uit mijn avontuur.

