Foto’s van het waanzinnige optreden van Soulwax in Paradiso

Niet een, niet twee, maar drie drummers sloegen zich gisteravond een slag in de rondte tijdens het uitverkochte concert van Soulwax in Paradiso. De broertjes Stephen en David Dewaele hadden onder andere Igor Cavalera van Sepultura gestrikt om hun laatste album From Deewee en hun optredens van het betere trommelwerk te voorzien. De drie drummers zaten links, rechts en achter de broers, die zelf tijdens de show druk in de weer waren met angstaanjagend grote analoge synthesizers.

Er stond een kilootje of honderd aan analoge gear op het podium. Zelfs met mijn één meter zestig, een lengte waarmee ik doorgaans geen zak zie van de show, kon ik niet om al die apparatuur heen. Het zilveren hoofd dat prijkt op de albumcover van From Deewee, draaide temidden van zes witte lampen rond en reflecteerde het licht als een griezelige discobal.

Soulwax speelde vrijwel elk liedje van het nieuwe album, maar klassieker Krack van Nite Versions kwam ook voorbij. Toen E-Talking tijdens de toegift overging in Miserable Girl, trok ik een sprintje naar de voorste rij voor een duik in het dampende bad van moshers. Het werd de chillste moshpit van m’n leven: waar ik normaal na vijf seconden een elleboog opvang met m’n neus (nogmaals: één meter zestig), werd er hier liefdevol doch stevig geduwd onder het goedkeurend oog van Soulwax (en van het glimmend metalen hoofd, dat tevreden nog een extra rondje om zijn as draaide).