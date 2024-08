Foto’s van hoe het eraan toegaat in de damestoiletten van Londense clubs

De afgelopen maanden heb ik mijn weekenden doorgebracht in de vrouwentoiletten van nachtclubs in Londen. Nee, ik ben geen loodgieter, een perverseling, of iemand die extreem kan genieten van het betalen van een euro voor een pepermuntje en een halve minuut onder de handdroger. De reden dat ik bij de damestoiletten rondhing was dat ik de vluchtige vriendschappen die ontstaan bij de wasbakken en in de rij wilde vastleggen.



Op de dansvloer kijken meisjes elkaar misschien scheef aan en word je omringd door gasten met korte lontjes, maar de wc is een oordeelvrij toevluchtsoord voor vrouwen die hun make-up even moeten bijwerken of diepe gesprekken willen voeren. Als je je telefoon kapot hebt laten vallen, of zo hard hebt gehuild dat het lijkt alsof je jezelf met een mes en een vork hebt opgemaakt, dan zijn de damestoiletten de plek waar je moet wezen voor een opbeurende peptalk of een troostend woord.

Het project loopt nog, maar de foto’s die je hier ziet zijn een selectie van de beelden die ik tot nu toe heb geschoten van de ’toiletkliekjes’; de kortstondige vriendinnenclubjes die zich vormen in de dameswc’s.

