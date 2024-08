Blote billen, fluiten en meditatie: foto’s van Italiaanse hippies in de jaren zeventig

De tweede helft van de jaren ‘60 was een tumultueuze periode voor Europa. Van Parijs tot Praag kwamen studenten en jonge mensen die in het naoorlogse tijdperk opgroeiden in opstand tegen de onbuigzame regels van hun maatschappijen, en maakten ze duidelijk dat ze het verlangen hadden om te experimenteren met liefde, seks, kunst en verschillende staten van bewustzijn.

Boeken zoals Siddharta van Herman Hesse en On the Road van Jack Kerouac heeft een hele generatie geïnspireerd om alternatieve vormen van spiritualiteit te ontdekken en naar verre oorden af te reizen (ver voor deze westerse mensen tenminste). De literatuur zorgde ook voor een hernieuwde fascinatie voor Azië – met name India, maar ook alle landen die rond het Himalayagebergte liggen. Geïnspireerd door deze verhalen besloten veel jonge mensen om naar Zuid-Azië en China af te reizen in een zoektocht naar het spirituele en henzelf.

De fotograaf, auteur en voormalige hippie Italo Bertolasi legde veel van dit tijdperk in Italië vast en is zelf ook op een zogenoemde “pelgrimstocht naar het Oosten” gegaan. In 1968, toen hij begin twintig was, verhuisde hij naar een commune die in een groot verlaten gebouw in het centrum van Milaan was gesticht, waar mensen met soortgelijke ideeën rondhingen.

Twee mensen maken zich klaar om op het Ballabio muziekfestival te gaan dansen, een openluchtevenement met gratis muziek en poëzievoordrachten. 25-26 september, 1971.

“In de jaren ‘60 en ‘70 kon je, als je jong en nieuwsgierig was en aandacht besteedde aan politiek en kunst, eigenlijk niet ontsnappen aan het opstandige milieu dat toen in de lucht hing,” vertelt Bertolasi aan VICE. “We waren allemaal opgegroeid in een vreselijk frigide, seksofobische en patriarchale wereld, waarin de kerk alles in de hand had.”

Het Brera-district in Milaan – tegenwoordig een van de chiqueste buurten van de stad – werd een ontmoetingsplaats voor kunstenaars, revolutionairen en dromers, “een soort lounge in een luchthaven waar jonge mannen en vrouwen van zo ver als Sicilië naartoe kwamen om een paar uur of een paar weken te verblijven, en waar ze in de communes werden verwelkomd,” legt hij uit.

Bertolasi kwam al snel andere reizigers tegen en besloot in 1969 zijn eerste reis naar Pakistan te maken, waar hij met anderen samenwerkte om een internationale commune op te zetten. Deze ervaring inspireerde hem om zijn leven lang te reizen, en hij bezocht Afghanistan, Kashmir, India, Indonesië, Japan en de VS, altijd met een camera in z’n hand.

Bertolasi is inmiddels in de zeventig en heeft zijn camera aan de wilgen gehangen en is nu vooral bezig met lichaamswerk en alternatieve therapie, waaronder watsu – een soort massage – en yoga. Maar hij is die kostbare jaren nooit vergeten.

“De jeugd is stratosferisch en zit vol met dromen, als je volwassen bent doe je verstandige en betekenisvolle dingen, en in de ouderdom begint alles af te takelen,” zegt hij. “Tijdens mijn reis is die indruk van het tijdperk van dromen, ondernemingen en utopia’s me altijd bijgebleven.”

“Wij versus hen in de bubbel van de undergroundcultuur van Brera.” Milaan, lente 1972.

De anarchistische commune Il Fabbricone (de Grote Fabriek) in Milaan. Foto gemaakt tussen 1975-1977

Foto’s van twee van de laatste sjamanen in Balochistan, een afgelegen woestijnregio van Pakistan.

photos of a circle of women wearing traditional garments with colourful embroideries standing in the middle of a circle surrounded by people.

Nadat Bertolasi’s commune in Pakistan was gefaald, reisde hij naar het Kafiri-volk van Afghanistan, die een polytheistische religie gerelateerd aan de vedische religies belijden en in een paar valleien in de regio wonen.

Toen hij in Japan was, ontdekte Bertolasi “Shinrin-yoku” oftewel bos-badderen. “Japan heeft al lang bomen en bossen aanbeden,” zei hij. “Dit beschrijft de praktijk van meditatieve onderdompeling in de natuur.” Taki No Yu waterval, augustus 1990.

“Stream Dance”, een film van Italo Bertolasi die bos-badderen vastlegt in de Mello-vallei in Italië.

Een massagecirkel bij het eerste Lichaam en Natuur-festival in Alpicella, Italië. Juni 1978.

Water-Shiatsu-massage bij de Montegrotto-bronnen, Italië. April 1992.

Bos-badderen in de bossen van Cansiglio, Italië.

Het Macondo-gemeenschapscentrum in Milaan, een plek voor idealisten en revolutionairen die kunstenaars zoals Allen Ginsberg en André Gluksmann verwelkomde. Foto gemaakt tussen oktober 1977 en februari 1978.

Pilgrimage to Yudono mountain, Yamagata, Japan. The Yamabushi monks hike up in a single file to the peak to celebrate Mazuri, the holy mountain’s festival.

De anarchistische commune Il Fabbricone. Foto gemaakt tussen 1975/1977 in Milaan.

Bos-badderen in de Monte Rosa berggletsjer, 1980.

Meditatie die de boom weerspiegelt. Links: Ticino Park. Rechts: Big Island, Hawaii, 2010.

Pelgrimstocht naar de heilige Ontake San-vulkaan in het hart van de Japanse Alpen. Augustus 1984.

Naakte Koning-festival in Lambro Park. Milaan, 26 juni, 1976.

Traditionele dans om energie aan de aarde, het water en de rijstvelden te geven. Bali, 1982.

