Foto’s van Japanse schoolmeisjes, zonder de clichés

Fotografe Constance McDonald groeide op aan de onderkant van de wereld: op het meest zuidelijke puntje van het Zuidereiland in Nieuw-Zeeland. Desondanks is ze nooit geïsoleerd geweest van andere culturen. Toen ze jong was, nam haar familie vijf jaar lang Japanse leerlingen van een meisjesschool in Tokyo in huis. Die ervaring heeft zoveel indruk op McDonald gemaakt dat zij besloot die ervaring om te draaien. Als volwassen vrouw trok ze naar Tokyo om daar een jaar lang Engels te onderwijzen op een meisjesschool. Deze school was heel dichtbij de school die vroeger de meisjes naar haar thuis stuurde. Als vanzelfsprekend nam ze haar camera mee.

Hoewel hun matroos-achtige uniforms doen denken aan anime en manga, zie je op McDonalds foto’s niet de mannelijke blik die je vaak terugziet in populair-culturele afbeeldingen van jonge Japanse vrouwen. McDonald kijkt met een heel neutrale blik, waardoor ze de vrolijke tieners in al hun optimisme en ambitie weet vast te leggen.

“Ik werd vooral geraakt door het zelfvertrouwen en de passie van de meisjes die ik lesgaf,” vertelt ze aan VICE. “Ze hebben grote dromen voor de toekomst.”

McDonald wilde een ode brengen aan de meisjes waarvan ze zegt dat “ze zo anders zijn dan het beeld van het stereotype verlegen Japanse schoolmeisje dat wij in het Westen hebben.” Daarom vroeg ze de school en de leerlingen of ze haar project tot een fotoboek — I Will Be My Dream — mocht maken. De naam van het project komt uit een lief gesprek dat ze had met een leerling, Yu, die aan haar vertelde dat ze ooit voor de Verenigde Naties wilde werken.

“Mijn droom is zo moeilijk,” vertelde Yu aan McDonald. “Maar ik zal mijn droom zijn.”

De leerlingen staan lachend op de portretten terwijl zij hun dromen najagen — in sport, muziek, studie – en plezier hebben met hun vrienden.

“Ze zijn niet afgebeeld als eendimensionale bijrollen,” zegt McDonald. “Ze spelen de hoofdrol.”

