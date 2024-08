Foto’s van jonge klimaatdemonstranten die spijbelen voor hun toekomst

Sinds de klimaatdemonstraties van jongeren een paar weken geleden de kop opstaken, proberen ‘volwassenen’ de nieuwe generatie demonstranten onderuit te halen. Want “Jongeren laten altijd veel afval achter op festivals,” “eten wél fastfood,” en gaan “wel lekker drie keer per jaar met het vliegtuig op vakantie.” En inderdaad, ook jongeren zijn niet heilig, maar ze stonden er wel vandaag, met meer dan tienduizend op het Malieveld in Den Haag, om aandacht te vragen voor het klimaat. Want dat onze planeet naar de klote gaat staat niet ter discussie, het is alleen de vraag wat we daaraan gaan doen.

Bekijk ook even onze video over de demonstratie:

En hey, minder vliegen en minder vlees eten helpt, maar wat nog veel meer helpt is als niet alleen de jonge generatie die nu opstaat, maar iederéén – de regering voorop – beseft dat we iets moeten doen aan klimaatverandering. Daarom spijbelden de scholieren vandaag en trokken ze in een mars door Den Haag. Fotograaf Salih Kilic was erbij en maakte de onderstaande foto’s:

