Zonnige foto’s van K1D die naar Cuba ging om een EP op te nemen

K1D trok samen met Darrell Cole, Saskia en Krisy naar Cuba om er flink in de Havana-cocktails te vliegen en een EP in elkaar te boksen. Het resultaat is een verzameling relaxte nummers waardoor je je even weer in de zomer waant, en een reeks foto’s vol kleurrijke Cubaanse architectuur en oldtimers. We vroegen de rapper uit Sint-Niklaas naar wat hij zoal meemaakte in Cuba, en hoe hij erin slaagde om meer High Hopes dan Havana-merch in beeld te krijgen.

VICE: Hey K1D, hoe was het op vakantie?

K1D: Heel nice. Ik had ook nooit verwacht naar Cuba te gaan — of toch niet direct. Ze hebben ons daar heel goed verzorgd. Af en toe moest er ook wel gewerkt worden natuurlijk, maar het voelde niet écht als werken. Sowieso is muziek maken niet echt een job voor mij. Het is eerder therapeutisch. Het was er wel fucking warm.

Zijn er bepaalde momenten die je zullen bijblijven?

De studiosessies sowieso. We mochten werken in een van de best uitgeruste studio’s van Cuba en de vibe daar was ziek. De hele cultuur is totaal anders dan in België: mensen leven er meer onder elkaar en maken meer plezier. Hier zitten we vooral op het internet. Daar genieten ze van het leven. Je hoort ook overal live muziek. Ik stond eens te chillen op straat en iemand vroeg me hoeveel ik van Cubaanse muziek kende. Toen ik zei dat ik er maar weinig van kende, haalde die man een tamtam uit zijn huis en begon hij zomaar iets te spelen voor mij. Zijn vrouw begon direct mee te zingen. Random freestyle. Heel inspirerend. Dat ziet ik in België nog niet zo snel gebeuren.

De reis hangt samen met een EP, hoe was het om op locatie met zoveel getalenteerde Belgische artiesten te werken?

Different. Ik vond het een zalig initiatief. Mensen in België zijn soms bang om samen te werken. Iedereen blijft eerder in z’n eigen hoekje hangen. In Cuba konden we heel goed samenwerken. Ik kende Saskia, Darrell en Krisy wel al, maar ik had nog nooit de kans gekregen om drie dagen na elkaar samen met hen in de studio te zitten. Er was trouwens geen wifi of 3G, dus je eigenlijk ook niks anders doen dan muziek maken. Dat hielp ook.

Je hebt ook met Cubaanse artiesten samengewerkt, hoe ging dat?

Wat ik niet snel zal vergeten is onze samenwerking met Daymé [Arocena]. Ze is een kleine vrouw met een ongelofelijke stem. Zij nam echt de leiding over de hele bende, als een componist die een orkest leidt. Daar stond ik echt van te kijken. Heel impressive. Ook de pianist was ongelooflijk getalenteerd. In Cuba is hiphop niet zo groot als hier, maar hij was echt mee met alles wat we deden.

Heb je een favoriet nummer van de nieuwe EP?

El Presidente. Dat maakten we vroeg in de trip, en het nummer kwam heel natuurlijk tot stand. Iedereen was het meteen met elkaar eens. Het duurde misschien 45 minuten om de beat te make, dan nog een uur voor de vocals, en klaar.

Werk je vaker mee aan dit soort projecten?

Niet heel vaak, maar met Havana heb ik wel een klik. Ik ben eigenlijk geen grote drinker — ik smoke meer — maar ze doen echt moeite om mijn visie te ondersteunen. Die mensen zijn ook jong, dus het voelde nooit als een schooluitstap. Je zit gewoon met leeftijdsgenoten onder elkaar. Normaal gezien smoke ik alleen maar voordat ik muziek maak, maar met Havana was dat natuurlijk wel anders. Alcohol zorgt voor een andere vibe. Het maakt je een beetje losser. Je zingt zwaarder. Je kent dat wel: voor de show een shotje om je stembanden losser te maken. Of misschien maakt het je als artiest gewoon losser en heeft het niks met je stembanden te maken.

In de foto’s draag je ook veel van je eigen High Hopes-kleding. Zie je dat vooral als merch of gaat het verder dan dat?

High Hopes is mijn baby. Ik pak dat mee naar alle shows en ben er echt involved in, samen met twee vrienden van mij. We shippen ook elke dag. We werken hard aan de volgende collecties dus ik ben zeker ambitieus. Twee jaar geleden ben ik heel spontaan begonnen met T-shirts en dat is eigenlijk nooit gestopt. Het begon bij mijn eerste EP, High Hopes, maar nu ondertussen staat het er wel wat los van. Mensen weten niet eens dat het van mij is. Artiesten zoals Jacin Trill en Bokoesam uit Nederland houden volgens mij gewoon van het merk en de stijl. Zelf draag ik het gewoon elke dag. Waarom niet? Ik draag liever mijn eigen kleren dat dat ik die van een ander draag.

Bekijk hieronder meer foto’s van K1D, Darrell Cole, Krissy en Saskia in Cuba.

