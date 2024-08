Louie fotografeert zijn vrienden die in kinky outfits spelen met eten

Waar denk je aan als ik “kinky voedsel” zeg? De kans is groot dat je sappige aardbeien gedipt in chocolade voor je ziet, slagroomtoefjes op een naakt lichaam, geile vrouwen in een videoclip die een banaan deepthroaten. Of misschien, als je stijl hebt, denk je aan een glibberige oester die langzaam door je keel glijdt. Volgens de Belgische fotograaf Louie van Nieuwenborgh (25) hoeft voedsel echter niet overduidelijk naar seks te verwijzen om kinky en opwindend te zijn. Ook kippensoep met rijst, zucchini fritters en een dip van rode bietjes lenen zich voor de wildste fantasieën.

Tonia met kleine limoen-chia-pannenkoekjes

Hummuskoekje na een spanksessie

Van Nieuwenborgh, die sinds 2018 in Berlijn woont, fotografeert voor zijn serie Recipes for kinksters vrienden en andere Berlijnse kinksters die hun eigen fantasieën mogen uitleven op zijn kookkunsten. De foto’s die dat oplevert deelt hij op Instagram en op zijn website, in combinatie met het recept voor het gerecht in kwestie. Zo zien we voetfetisjisten die een quiche met zure room met hun tenen verbrijzelen en een spanksessie die beloond wordt met hummus-koekjes.

“Het begint als een heel typisch Berlijns verhaal,” vertelt hij aan VICE. “Als ik op zondag met vrienden naar Berghain ga, gaan we vaak van te voren thuis brunchen. Meestal hebben mijn vrienden dan al hun kink-outfit aan.” Van Nieuwenborgh vertelt hoe hij eerst gewoon willekeurige foto’s maakte van zijn vrienden die in latex-pakken en harnassen aan het brunchen waren. “Toen bedacht ik me: dit is zo’n bijzondere combinatie. Eten, iets wat we allemaal doen, wordt gecombineerd met kinks, iets wat veel minder alledaags is,” vertelt hij. “Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een concept waarbij ik een brunch organiseer en dan aansluitend een intieme fotosessie doe.”

In het begin fotografeerde Van Nieuwenborgh alleen zijn vrienden, maar nu fotografeert hij ook andere mensen die actief zijn in de Berlijnse fetisj-scene, waaronder Mr. Gay Germany.

Daniël met een verse lading chocolade sandwich-koekjes

Butterscotch chocolade-pasta en latex-tenen

De mensen die Van Nieuwenborgh fotografeert mogen zelf kiezen welke kink ze op welke manier willen uitbeelden. “Je kunt moeilijk een eenduidige definitie geven aan ‘kinks en fetisjen’. Het kan gaan over het dragen van een speedo, of over S&M, of over een focus op één bepaald lichaamsdeel,” vertelt hij. “Daarom vind ik het belangrijk dat het concept niet alleen vanuit mezelf komt, maar dat kinksters hun eigen fetisj mogen uitleven op het voedsel.”

De eerste persoon die hij fotografeerde was zijn vriendin Tonia, die een stapel koekjes balanceert boven de blauwe plekken op haar billen. Op een andere foto houdt zijn ex-huisgenoot gekleed in een latex een lepel butterscotch chocolade-pasta tussen zijn glanzende tenen. “Hij is in het echte leven best verlegen. Maar zodra zijn latex-pak aangaat, houdt hij er wel van om in de belangstelling te staan. Dat vond ik leuk om te zien,” vertelt Van Nieuwenborgh.

zelfportret boven een bergje prosecco-pannenkoeken

Rode-wijn-chocolade-koekjes

De fotosessies vinden dus vooral bij Van Nieuwenborgh thuis plaats. Eerst wordt er wat gegeten en gekletst, en vervolgens begint het fotograferen. Alle gerechten op de foto’s maakt hij helemaal zelf. “Toen ik vijftien was, had ik een bakblog,” vertelt hij. “Ik vond het erg leuk om recepten te schrijven, maar ik vind dat bakbloggers en foodies vaak hetzelfde doen. Ik wil mijn culinaire creativiteit delen op een niet zo voor de hand liggende manier. Daarbij heb ik ook gewoon een passie voor kinks.”

Voor Van Nieuwenborgh is het belangrijk dat je de erotische maaltijden die hij gebruikt niet meteen zou associëren met geilheid. Zo maakte hij voor een serie in erotisch magazine Pornceptual een pudding met kokosnoot en tahini, die het model vervolgens op haar gezicht smeerde. Voor een recept voor prosecco-pannenkoeken staat Van Nieuwenborgh zelf model: op de foto draagt hij een bivakmuts en spuugt hij op een stapeltje pannenkoeken. “Dat masker had ik nog liggen van een thema-avond in Lab.Oratory, een fetisj-club in Berlijn. Iedereen die daar binnenkwam kreeg hetzelfde masker, dus je kon mensen alleen aan hun lichaam herkennen. De sfeer van dat feestje is me erg bijgebleven. Je voelt je zo vrij als je volledig onherkenbaar bent.”

Van Nieuwenborgh werkt momenteel aan een magazine, dat in april verschijnt. Het zal bestaan uit een mix tussen zijn recepten, fotografie en de artistieke input van een vriend, Kimbogruff. “Op Instagram worden een hoop foto’s verwijderd. In het magazine wordt niets gecensureerd,” vertelt hij. “Ik ben vooral benieuwd waar het terecht zal komen. Ergens in een klein queer winkeltje? Of gaan mensen het op hun koffietafel leggen?”

Wil je ook graag met je kink op foto gezet worden door Louie? Stuur hem gerust een e-mail op flouxuscontent@gmail.com of een DM via Instagram.