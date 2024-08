Foto’s van klauterende en feestende Fransen in Parijs

Het zal je niet ontgaan zijn dat Frankrijk gisteren, na een 4-2 overwinning op Kroatië, er na twintig jaar weer vandoor is gegaan met de wereldbokaal. De overwinning maakte Didier Deschamps, die zelf in ’98 nog op het veld stond, de derde persoon ooit die zowel als speler en trainer een WK won.

Waar het in Rusland na de finale begon te stortregenen, was het weer in Parijs perfect om de overwinning te vieren door met ontbloot bovenlijf ­– of in sommige gevallen geheel naakt ­­– auto’s of bushokjes te beklimmen. Tijdens de halve finale waren er al zoveel mensen op daken van bussen te vinden, dat er voor de bussen zelf de hele dag een gebiedsverbod werd ingevoerd.

Later op de avond braken er in Parijs rellen uit en werden winkels geplunderd. Onderstaande foto’s zijn van de uren daarvóór, toen het overal alleen nog maar vreselijk gezellig was.