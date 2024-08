Foto’s van knock-outs, slangenleer en Badr Hari

Het draaide natuurlijk allemaal om de terugkeer van Badr Hari in de ring, maar eigenlijk waren de negen gevechten voorafgaand aan Badr tegen Hesdy afgelopen zaterdagavond minstens zo interessant in Rotterdam Ahoy. Een goede mix tussen opkomende en veterane atleten mocht proberen zich een weg naar een titelgevecht te kickboksen bij Glory.

In het gevecht tussen Badr en Hesdy bleef de knock-out uit, maar in de eerste paar gevechten van de avond was het meteen raak. Kevin van Heeckeren sloeg Bas van der Kroon met een linkse hoek tegen de grond, al in de eerste ronde van de eerste partij. Twee gevechten later trapte Tyjani Beztati zijn tegenstander Anil Cabri bikkelhard tegen het hoofd, waardoor Cabri neerging. Beztati klom meteen in de touwen om zijn overwinning te vieren.

Bekijk hieronder de foto’s van de rest van de avond:

Kevin van Heeckeren loopt weg nadat hij Bas van der Kroon knock-out heeft geslagen.

Massaro Glunder met een gesprongen knie tegen Victor Pinto. Glunder werd deze partij ook stevig in zijn ballen getrapt, maar won uiteindelijk op punten.

Anil Cabri loopt gehuld in een Turkse vlag naar de ring. De vechter in het weltergewicht werd luid toegejuicht door Turkse fans.

Tyjani Beztati ontwijkt een stoot van Cabri.

Beztati loopt weg nadat hij Cabri keihard naar de grond heeft getrapt.

Beztati klimt in de touwen en viert zijn overwinning met trainer Danny de Vries, die zijn handen in de lucht steekt.

Miles Simson stoot in het gezicht van Mohammed Jaraya, die zijn debuut voor Glory maakt.

Simson rust op de touwen nadat Jaraya op punten heeft gewonnen.

Cedric Doumbé komt dansend op muziek van Jonna Fraser naar de ring lopen.

De Fransman lacht zijn tegenstander Alim Nabiyev uit, maar verliest uiteindelijk op punten.

Jimmy Vienot ontwijkt hier een trap van Eyevan Danenberg.

Eyevan Danenberg landt een stoot op het gezicht van Jimmy Vienot.

Jimmy Vienot landt een stoot op Eyevan Danenberg.

Zwaargewichten Tomas Mozny en Daniel Skvor gingen er stevig in. Hier trapt Mozny tegen het hoofd van Skvor.

Het publiek filmt massaal de entree van Badr Hari.

Badr Hari landt een stoot in het gezicht van Hesdy Gerges.

Badr Hari had voor deze gelegenheid een fraai broekje van zwart slangenleer aan.

Hesdy Gerges landde ook een paar goede stoten in het gezicht van Badr Hari.

Trainer Mike Passenier zet Badr Hari tussen de rondes door op scherp.

Hari en Gerges (achterin) wachten op de jurybeslissing.

Hari viert zijn zege gehuld in een Marokkaanse vlag.

Een knuffel tussen Hesdy Gerges en Badr Hari.



Hesdy’s trainer Mousid Akhamrane en zijn voormalig pupil Badr groeten elkaar.

