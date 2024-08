Foto’s van opgekropte feestdrang op Koningsdag

Het vertrouwen in onze koning en het draagvlak voor de monarchie is schrijnend laag, maar het vertrouwen in halve liters pils en het draagvlak voor samenscholing in de zon is historisch hoog. Twee Koningsdagen achter je eigen voordeur is er een te veel voor een hele hoop mensen en daarom liep praktisch elk park en dorpsplein in het land vol met dorstige landgenoten die voor de vorm hun liefde voor onze koninklijke familie op hadden gepoetst.

Liefde maakt blind, en misschien ook vergeetachtig, want door de drukte leek de kennis van een immer razende pandemie naar de achtergrond verdreven. De burgemeesters van Utrecht en Amsterdam riepen op om niet meer naar de stad te komen, maar tevergeefs: in Amsterdam moesten verschillende parken en straten worden leeggeveegd door de Mobiele Eenheid. Ook in Tilburg, Groningen, Maastricht en Breda bleek het sluiten van parken de enige oplossing.

Klinkt grimmig, en dat was het ook, maar het betekende niet dat de gezelligheid als sneeuw voor de zon verdween. Fotograaf Raymond van Mil liep een rondje door onze hoofdstad en legde vast hoe ons gelegenheidsnationalisme voor onverbloemde vreugde zorgde.