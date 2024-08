Foto’s van kussende jongeren op de klimaatmars

Gisteren schreven we al dat de klimaatmarsen de ideale plekken/momenten zijn om een nieuw lief te leren kennen – of toch als je de juiste pick-up lines kent. Vandaag gingen we dat ook testen, want …. HET IS VALENTIJN!

In de straten van Brussel kwamen we tijdens de mars heel wat koppeltjes tegen die elkaar sowieso niet vaak genoeg kunnen binnendraaien. Voor anderen was onze kiss cam dan weer een goed excuus voor wat gelegenheidsgemuil. Op zonnige dagen vol engagement, passie en zin in de toekomst, is er niet veel nodig om de liefde uit de lucht te plukken. “Liefde is het enige wat we nog gaan overhouden, dus verspreidt het”, vertelt Lola-Marie, een van de fotografeerden, ons.

Geniet ervan, want vanaf morgen gaan we ons weer concentreren op de existentiële eenzaamheid van de mens.

