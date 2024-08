Foto’s van legendarische xtc-pillen van de afgelopen twintig jaar

Als je op een festival een kwart of halve pil in je mond stopt, ben je waarschijnlijk niet direct bezig met de rijke geschiedenis van dit gore chemische dingetje dat je wegspoelt met water of bier. Waarom is ze roze, en niet blauw? Wat voor soort pillen gingen deze pil voor? Toch zou je het eens moeten overwegen, want elke xtc-pil vertelt een ander verhaal.

Het logo verwijst bijvoorbeeld in veel gevallen naar de verschillende ingrediënten waar het pilletje uit bestaat, en naar de de familie waar de tablet vandaan komt. De pillen uit eenzelfde familie brengen je in een net iets andersoortige extase, maar behoren wel tot dezelfde stamboom.



Videos by VICE

We gingen met een oude polaroidcamera naar een verzamelaar van XTC-pillen, en fotografeerden er een aantal van de afgelopen twintig jaar, terwijl de verzamelaar vertelde over de afkomst van elk pilletje, en wat je erdoor voelde. We leerden bovendien dat de pillen van vroeger veel zuiverder waren qua ingrediënten, en dat het sinds 1996 niet meer erg verstandig is om een hele pil in een keer te nemen.

Love-pil

Er bestaan drie generaties van de Love-pil. De originele kwam rond 1993 op de markt, en ze waren al snel niet aan te slepen. Op de latere versies ging men minder goed. Desondanks was dit een van de populairste pillenfamilies in Nederland.

Druifje

Het zijn twee kersen, maar deze pillen worden druifjes genoemd. Ze werden geproduceerd in 1996 en bevatten zo’n 180mg mdma, wat voor die tijd behoorlijk veel is. De werking is snel en kort maar, volgens de verzamelaar, ook “heerlijk”.

Mitsubishi

De Mitsubishi was een totaal nieuwe en al gauw legendarische pil. Dealers waarschuwden vanaf het begin voor de extra hoge dosis van 230mg werkzame methyleendioxymethamfetamine.

De verzamelaar vertelde dat hij destijds van niks wist, en na het nemen van een Mitsubishi’tje twee uur op een zitzak heeft gezeten, als een gedoofd vuurtje, voordat hij verder kon feesten. Met deze driehoekjes was je al gauw een hele nacht zoet, en eigenlijk was eenderde al genoeg.

Raketje





De raket was een pil die begin jaren negentig snel populair werd door de gabbercultuur. De naam stond symbool voor de extra hoeveelheid speed die in de pil zat, waardoor je een hele nacht flink kon hakken.

Dolfijn





Deze vrolijke pil was een goed voorbeeld van event- en drugsintegratie. De pil werd geproduceerd door een organisatie die ook feestjes gaf, en bij binnenkomst kreeg je een pil cadeau. De pil bevat 140mg mdma.

Duif

Bij elke productieronde kreeg de duif een ander kleurtje. Een heftige pil die jarenlang verkrijgbaar was en waar je maar beter een halve van kon nemen. Door ouderdom vallen ze bijna uit elkaar, en kan je verschillende ingrediënten van elkaar onderscheiden.

Twee halve cirkels





Deze pil, met twee halve cirkels erop, stamt uit 2007. Hij bevat 100mg mdma.

Starbucks





De Starbucks-pil is al een tijdje op de markt en is nu nog steeds te krijgen. Hij bevat 120 mg mdma.

Flügel

De Flugel is een recente pil. De anonieme vriend kan zich niks meer herinneren van de avond dat hij hier anderhalve van doorslikte, alleen dat hij de volgende dag wakker werd met een selfie op z’n telefoon samen met Lil’ Kleine.

Donald Trump

Als laatste hebben we de Donald Trump-pil, waar een week geleden veel buitenlandse media over schreven. Hij komt uit Amsterdam, waar ze waarschijnlijk op dit moment ergens uit een pers floepen. Het is een sterke pil met een presidentiële dosis mdma, en hij klapt ongeveer net zo hard in als het besef op 8 november 2016 dat Trump de nieuwe wereldleider zou worden.

Lees duizend dingen meer over het festivalseizoen op onze festivalpagina.