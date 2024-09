Foto’s van mannen met ijsjes in een oververhit Amsterdam

Seks en ijsjes is commercieel gezien een gouden combinatie gebleken – ten minste, als het om vrouwen gaat.

Het allerbekendste reclamebeeld van een vrouw die een ijsje eet is voor mij een supermodel dat een Magnum verpulvert. Ik weet niet precies hoe ze het doet, een ijsje zo groot en vet als een pak boter toch sexy naar binnen werken, met ook nog het gevaar van donkere chocoladekringen rond je lippen, maar de Magnum-modellen kunnen het.

Seks en ijsjes is commercieel gezien een gouden combinatie gebleken – ten minste, als het om vrouwen gaat. Fotograaf Claire Bontje ging de afgelopen dagen tijdens de hittegolf in Amsterdam de straat op om te zien hoe mannen eigenlijk ijsjes eten. Ze vond het altijd al een gek gezicht als haar vader met een serieus gezicht aan een raketje likte, dus ging ze op zoek naar meer beelden van mannen die aan een stokje staan te zuigen of een hoorntje leegslurpen.

