Foto’s van mensen die foto’s maken van Greta Thunberg en Anuna De Wever

Na een halfuur geflits van een leger fotografen aan een snelheid van vijftien foto’s per seconde greep de politie in. Ze moesten oprotten. Terecht, want het werd te veel voor de actievoerders.

Zoals je onvermijdelijk weet, was de zestienjarige Zweedse activiste Greta Thunberg vandaag in Brussel voor een bezoek aan de Europese Commissie en de daaropvolgende klimaatmars. Om het beste beeld van haar te maken toonden heel wat mediamensen zich van hun meest opdringerige kant. De bescheiden Greta, met haar kenmerkende muts en vlechtjes, trok nochtans niet veel aandacht. De tientallen journalisten, fotografen en cameramannen maakten er daarentegen een gênant circus van.

Toen ik foto’s maakte van de mensen die foto’s maken, werd ik meteen getrakteerd op een heleboel geërgerde blikken. Terwijl ik in het midden van het gewoel stond, duwde de politie mij naar achter en de journalisten mij naar voor. Op een bepaald moment werd ik zelfs aan mijn haren getrokken – ik had beter Greta’s voorbeeld gevolgd en mijn haar ook ingevlochten.

Kyra Gantois, de vriendin van Anuna De Wever die de marsen mee organiseert, had al meerdere keren in haar megafoon geroepen dat de aanwezige pers rustiger moest zijn. “Jullie mogen wel foto’s nemen, maar op een normale manier!”, probeerde ze duidelijk te maken. Anuna troostte haar vriendin toen die haar tranen niet meer kon bedwingen. Greta bleef even rustig, maar echt mooi zal ze het beeld van de Belgische pers niet gevonden hebben.

Greta Thunberg.