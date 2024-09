Foto’s van mensen die foto’s maken van pornosterren bij een seksbeurs

Alle foto’s door Francisco Poyato Pastor

Bij Salón Erótico de Barcelona – het oudste erotische festival in Spanje dat dit jaar van 6 tot 8 oktober werd gehouden – viel er één ding meer op dan de vunzige handelingen die er op het podium werden verricht: het feit dat elk optreden werd gefilmd en gefotografeerd vanuit alle mogelijke hoeken door een massa van gretige amateurfotografen.

Ik vroeg me af of deze mensen hier waren om de meest voor de hand liggende reden – om neukende mensen te filmen zodat ze de beelden aan hun persoonlijke masturbatiearchief konden toevoegen – of dat er meer achter zat.

Om daar achter te komen, besloot ik het gewoon een paar van de fotografen te vragen.

Bekijk meer foto’s van Salón Erótico de Barcelona onder de interviews.

Paco, 55 jaar

VICE: Is dit je eerste keer bij de Salón Erótico de Barcelona?

Paco: Nee, dit is de tweede keer. Ik kom hier om foto’s te maken voor mezelf, om plezier te hebben, en om de pornoactrices die ik leuk vind in het echt te zien.

Dus je hoofddoel is om foto’s te maken van de vrouwelijke performers?

Nee, nee, nee. Ik kom hier graag om foto’s te maken, maar ik maak echt allerlei soorten foto’s. Van hun lichaam en hun optredens, ja, maar ook van het podium en de locatie.

Waar gebruik je de foto’s voor als je weer thuis bent?

Als ik wil masturberen, gebruik ik niet per se de erotische foto’s die ik hier heb gemaakt, nee. De Sálon is niet het soort plek waar je naartoe gaat om masturbatiemateriaal te verzamelen. Dit is een heel specifiek soort erotisch evenement – je ontmoet de vrouwen, gaat op de foto met ze, geniet van de shows. Het is geweldig. Maar ik zou mijn vriendin hier niet mee naartoe nemen. We zijn pas een jaartje samen – daarvoor vertrouwen we elkaar nog niet genoeg.

David, 36 jaar

VICE: Hoi, David. Waarom ben jij hier?

David: Ik hoop er wel iets uit te krijgen.

Wat hoop je te krijgen?

Foto’s – of nog beter, dat ik de meisjes mag aanraken. Of gewoon naar ze kijken. Maar ik ben blij met alles wat ze me laten doen, eigenlijk.

Wat doe je met de foto’s die je maakt?

Die hou ik en daar kijk ik naar. Ik bewaar ze op een externe harde schijf – zowel pornografisch als niet-pornografisch materiaal. Ik heb een map die “Films” heet met daarin een speciaal mapje voor pornofilmpjes. In dat mapje heb ik weer een mapje voor softcore en voor hardcore, en de hardcore-map is onderverdeeld in “Speelfilms” – pornofilms met een verhaallijn – “Gonzo”, en een paar andere categorieën.

Vind je de beelden die je zelf hebt gemaakt beter dan plaatjes die je gewoon download of online bekijkt?

Ja, absoluut. Het is het gevoel van ‘ik was daar, ik stond er maar een paar centimeter vanaf, ik heb ze aangeraakt’, dat het kijken naar mijn eigen foto’s opwindender maakt.

Susana, 40 jaar

Susana (links) met een vriendin

VICE: Ben je ooit eerder bij de Salón geweest?

Susana: Nee, dit is m’n eerste keer.

Kom je hier om foto’s te maken?

Niet per se, maar ik heb al wel een aantal foto’s gemaakt – vrouw op man, man op man, het maakt mij niet zoveel uit wat er gebeurt, ik leg het allemaal vast.

Ik zag je net lachen terwijl je foto’s maakte. Dienen deze foto’s nog een ander doel, naast lol?

Ik ga ze maandag zeker op kantoor laten zien – we zijn collega’s – maar ik maak ze niet voor persoonlijk gebruik, als dat is waar je op doelt.

Francisco, 50 jaar

VICE: Wat doe je met al het materiaal dat je hier vastlegt?

Francisco: Het is een hobby, ik bewaar het allemaal op m’n computer. Ik vind het fijn om het hier eerst live te zien, en dan de foto’s en video’s voor mezelf te bewaren.

Kom je voor iets specifieks naar deze show?

Dat niet, maar ik ben wel vooral in het gay-gedeelte te vinden. Mijn favoriete acteur is Brent Everett, maar ik denk niet dat hij ooit in de Salón Erótico te vinden zal zijn, omdat hij Canadees is.

Gerardo, 61 jaar

VICE: Ben jij een stamgast hier in de Salón?

Gerardo: Jazeker, ik kom hier sinds de begindagen. Ik ging toen voor de lol mee met vrienden die seksshops hebben. We kwamen hier om te kijken wat er allemaal op de markt is, en toen werd ik fan. Zo begon ik na een paar edities opnames te maken van de optredens.

Wat doe je met al die opnames?

Ik hou ze in principe voor mezelf, maar soms vragen de acteurs of ze mijn beelden mogen zien, en dan stuur ik het soms naar ze zodat ze het op hun eigen kanalen kunnen delen. Maar het is gewoon een persoonlijke collectie. Ik bewaar het, maar de meeste dingen kijk ik nooit terug.

Je hebt een vrouw, klopt dat? Wat vindt zij van de Salón?

Ze is twee keer mee geweest, maar het was niets voor haar, ze vindt het een beetje te heftig. Maar ze vindt het prima dat ik ga. Ze weet dat ik me een paar dagen uitleef, maar dat ik niet meedoe of iets dergelijks, ik film alleen.

Carlos, 41 jaar

VICE: Volgens mij heb jij de beste apparatuur die ik tot nu toe heb gezien.

Carlos: Ik heb een camera met een statief en een extern scherm, zodat ik niet de hele tijd naar het kleine schermpje op de camera hoef te kijken. Met dat tweede scherm kan ik met een afstandsbediening scherpstellen en de boel kalibreren. Perfect dus.

Kom je elk jaar naar de Salón om te filmen?

Nou, ik film niet alleen hier, ik film heel veel events. Lokale festivalletjes in kleine steden vind ik eigenlijk het leukst. Dit is toch anders.

Wat doe jij met al dit beeldmateriaal?

Het is allemaal voor eigen gebruik.



Bekijk meer foto’s hieronder.