Foto’s van mensen die het enorm naar hun zin hebben op een metalfestival

Optredens van metalbands zijn soms de vrolijkste optredens van allemaal. Heb je weleens het pure geluk ervaren van een random gast die zijn zweterige arm uitstrekt om je uit te nodigen in de pit, waarna hij meteen een beuk verkoopt? En dat op precies dat moment op het podium een zanger staat te krijsen alsof-ie in een punaise is getrapt? Ja? Nou, dan weet je ongeveer hoe het eraan toeging op het Britse festival Download, een feest voor de liefhebbers van metal.

Fotograaf Chris Bethell was er ook, en hij maakte foto’s van zonnebadende metalheads terwijl ze genoten van muzikale sloopkogels als Ozzy Osbourne, Babymetal en Avenged Sevenfold. Het was een feest en iedereen was er: je ex, die guy waar je altijd naast zat bij wiskunde en iemand die al zijn favoriete funshirts had meegenomen. Beschouw de onderstaande foto’s als het bewijs dat metal synoniem is voor plezier. Scrollen maar!

Dit artikel verscheen eerder op Noisey UK