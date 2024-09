Foto’s van mensen en hun liefde voor de rafelrandjes

De fotograaf John Francis Peters groeide op ten noorden van New York, in de Hudson River Valley. Maar omdat zijn moeder uit Los Angeles komt en z’n vader naar San Diego verhuisde, zag hij Californië altijd als een plek waar hij naartoe kon vluchten, letterlijk en figuurlijk.

“Mijn moeder en ik hebben [in Upstate New York] heel wat tegenslagen gehad,” legt Peters uit. “Ik heb me altijd verbonden gevoeld met Californië vanwege m’n ouders. Ik zag mezelf daar altijd wel wonen, en ik was daar zo’n beetje iedere zomer. Het heeft gewoon een hele fijne energie. En er is zoveel diversiteit. Dat is iets wat je in Upstate New York niet hebt.”

Dit is wat Peter inspireerde om het project California Winter te maken waarbij hij reizigers fotografeert die op zoek zijn naar andere manieren van leven, die tegen het kapitalisme schoppen, of die hun thuis zijn ontvlucht. Er zitten jonge oorlogsveteranen tussen, hippies, en een man die sinds z’n scheiding door Amerika wandelt. Volgens Peter is het project een reflectie van z’n eigen nomadische, vrije levensstijl en van het leven in twee verschillende werelden. Peter vertelt: “Je kan overal ter wereld wel dezelfde winkels, trends en gewoontes vinden. Ik wil juist mensen vinden die daar tegenin gaan, die andere paden bewandelen.”

Hieronder een verzameling van zijn werk.

Karina and Tex in the Morning, uit de serie California Winter, San Diego, CA 2012-2017

A Woman Resting Before the Trump Rally, Phoenix, AZ 2017

Shopping Cart Filled with Rocks, San Diego, CA 2017

A Young Man’s Gun, uit de serie Desert Ranges, AZ 2017

Handmade Dummy, uit de serie Desert Ranges, AZ 2017

De aardbevingsactiviste Jackie Dill kijkt naar de oliebron op de rand van haar land en het St. Francis of the Woods Spiritual Renewal Centrum, Coyle, OK 2015

Prijzen in een klaslokaal van de Crescent High School, na een aardbeving op 28 juli, 2015. Dat jaar waren er negenhonderd aardbevingen in Oklahoma. Crescent, OK 2015

Tijdens een workshop, georganisseerd door Defy Ventures, moeten de gevangenen elkaar omhelzen. California City Correctional Center, CA 2016

From the series Color Dunes, CA 2016

The 4th of July, Bend, OR 2017

Armando Rivera Matos gebruikt twee kommetjes water om zich af te koelen. Sinds orkaan Maria zit zijn buurt al twee maanden zonder water en electriciteit. Loiza, PR 2017

Toni with Her Bird Abby Hall, uit de serie California Winter, San Diego, CA 2012-2017