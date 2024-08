Bezoekers van Milkshake die even een kleine party-pauze nemen

Tijdens Pride 2018 lees je bij ons extra veel verhalen over mensen van het hele lhbt+-spectrum. Klik hier voor alle artikelen van Onder de gaydar.



Milkshake beleefde afgelopen weekend misschien wel zijn meest succesvolle editie ooit. In het Westerpark in Amsterdam kwamen zaterdag en zondag 17 duizend mensen even lekker helemaal zichzelf zijn, wat resulteerde in een zeer feestelijke parade van uitstekend uitgedoste figuren.

Zoals elk jaar waren ook nu weer veel dragqueens naar het festival. De meesten van hen waren druk bezig met paraderen, dansen en nieuwe vrienden maken, maar ook een dragqueen moet af en toe even in de rij staan voor een patatje, een biertje drinken of een appje sturen aan het thuisfront. Fotograaf Christopher Pugmire was op Milkshake en maakte foto’s van de bonte bezoekers van Milkshake, terwijl ze net even niet aan het feesten waren.

Bekijk de foto’s hieronder: