Foto’s van modellenmeisjes, muzen en vreemdelingen

Valerie Phillips doet geen jongens. De laatste vijftien jaar zette de Amerikaanse, die in Londen woont en werkt, vrouwen voor haar camera. Modellen als Instagram-ster Elizabeth Jane Bishop, muzikanten als Florence Welch, Soko en PJ Harvey, en meisjes die Phillips zomaar tegen het lijf liep in het vliegtuig of in een café.

“Ik denk niet dat ik mannen goed op de foto krijg,” geeft ze toe. “Ik vind het heel lastig. Ik heb er wel een paar voor mijn lens gehad, maar ik haal er persoonlijk niet veel voldoening uit. Ik vind dat ook logisch, omdat ik zelf een vrouw ben weet ik hoe het is om een meisje te zijn, dus voel ik me daar verbonden mee. Als ik mannen fotografeer, blijft er een afstand bestaan die ik niet kan overbruggen.”

Videos by VICE

Ze begon als fotograaf wel met beelden van jongensbands, maar al snel realiseerde ze zich dat ze veel liever met vrouwen zou werken. “Ik doe nu liever helemaal geen werk meer waarin ik het niet zelf voor het zeggen heb, want daar ben ik gewoon niet zo goed in en ik heb er geen geduld voor,” zegt ze lachend. “Ik moet echt verliefd zijn op mijn onderwerp, anders zie ik geen reden om het te maken.”

Haar negende boek, Another Girl Another Planet, is vernoemd naar een liedje van de Only Ones, de Britse indierockband uit de jaren zeventig. De meeste meisjes die in het boek staan waren toen nog niet eens geboren, maar ze vangen het kwajongensgevoel van de track perfect: je ziet meisjes die de handstand doen, die pizza naar binnen schrokken, skateboards dragen, en voor hun slaapkamermuur poseren.

Phillips weet dat haar werk ook op kritiek kan rekenen – als modefotograaf is veel van haar werk ‘gekleurd’ door het niet bepaald diverse wereldje van modellenland. Erg wit en dun dus. Toch staan er bijvoorbeeld ook foto’s in van Natasha Khan van Bat For Lashes en van rapper Princess Nokia.

“Ik denk dat de mensen die ik heb vastgelegd allemaal iets van mij in zich dragen,” zegt Phillips. De fotograaf is voorzichtig als het om haar eigen geschiedenis gaat – ondanks haar lange carrière is er weinig bekend over haar privé-leven. “Ik hou er van om een beetje anoniem te blijven,” legt ze uit. “Als ik naar een shoot ga wil ik dat de mensen daar niet zoveel van me weten.” Ze wil haar persoonlijkheid liever laten zien door middel van haar werk, maar ze vertelt wel dat ze is opgegroeid met skaten, tijdschriften en kunst maken, en naar concerten gaan. Allemaal dingen die je de meisjes in het boek ook zo ziet doen.