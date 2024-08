Ah! Nu weten we waarom studenten vaak dol zijn op roeien: het is gewoon een goed excuus om poedelnaakt het water in te springen, met je vrienden op de vuist te gaan, een paar pizzapunten weg te spoelen met een goudgele rakker en onredelijk lelijke zonnebrillen en maffe hoedjes te dragen.

Aan het einde van de dag lukte het de Utrechtste roeiclub Triton voor het eerst in 53 jaar om de roeiwedstrijd der roeiwedstrijden te winnen. En wat deden ze het met verve. Gefeliciteerd, knakkers!