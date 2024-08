Foto’s van nachtelijke naaktzwemmers in het zwembad

Toronto is een gekke plek. Vijftien jaar geleden gaf niemand een reet om deze stad. Nu wil opeens iedereen hier zijn. Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om hier te wonen, tenzij je een sociale huurwoning hebt, of rijke ouders die een veel te duur appartement voor je kopen.

Eén ding kost gelukkig precies niks: ‘poolhopping’. Tijdens zwoele zomeravonden breken mensen in bij de buitenzwembaden om een duik te nemen. Ik klim vaak met deze mensen mee, doe m’n kleren uit en spring het water in. Na een tijdje zwemmen pak ik mijn camera en begin ik foto’s te maken.

Videos by VICE

Er ontstaat een interessante sfeer tussen mensen wanneer ze samen in het water zijn. Een collectieve kwetsbaarheid die wordt gedeeld tijdens het inbreken, maar ook tijdens het naakt zijn. Er is een fijne energie. We zijn allemaal op zoek naar wat deze generatie misschien is kwijtgeraakt, iets wat minder benauwd voelt.

Poolhoppen duurt niet lang. Als je geluk hebt kan je een half uurtje zwemmen. Daarna komt de beveiliging of wie dan ook om je eruit te schoppen. Ook dat moment is mooi: iedereen die naakt en in paniek in het donker rondrent om z’n spullen te pakken. Ze springen over het hek, met losse veters en t-shirts die binnenstebuiten zijn aangetrokken. Ze gaan terug naar de stad, opgefrist en klaar voor alles wat de nacht nog gaat brengen.

Volg Mike Morris op Instagram.