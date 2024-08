Foto’s van nudisten die zich uitleven in de Alpen

Roshan Adhihetty hield zich nooit echt bezig met nudisme, tot hij per ongeluk op een naaktcamping belandde tijdens een vakantie op Corsica. Toen hij weer terug was in Zwitserland, wilde hij meer over deze levensstijl leren, en zocht hij contact met leden van de locale nudistenclub. Het duurde een paar maanden, maar toen hij eenmaal het vertrouwen had gewonnen van een wandelclub voor nudisten, mocht hij met ze mee op meerdere naakte avonturen door de Zwitserse, Duitse en Oostenrijkse Alpen.

Hij heeft meer dan 30 wandelingen vastgelegd – sommige met meer dan 90 deelnemers – en toverde zijn verzameling foto’s om tot een boek, Nacktwanderer. Omdat naakt bergwandelen in veel delen van Zwitserland verboden is, is de meerderheid van zijn foto’s in Duitsland genomen. Om zich iets minder een gluiperd te voelen was Roshan zelf ook naakt, en wandelde hij mee in niets meer dan een stevig paartje bergschoenen en een dikke laag zonnecreme.

