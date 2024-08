Foto’s van odes aan Nouri op het Museumplein

“De droom van mijn zoon is uitgekomen. Door jullie allemaal. Dankjewel. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste.” Dat waren de woorden van de vader van Abdelhak Nouri, gisteren op het podium tijdens de huldiging van Ajax op het Museumplein. De kleine middenvelder koos ooit zijn rugnummer met het idee dat hij Ajax aan de 34ste landstitel wilde helpen.

In een interview met Kale en Kokkie in 2016 gaf Nouri aan dat hij weleens fantaseerde dat Ajax weer zou schitteren in Europa. “Ik wil gewoon ver komen in de Champions League met Ajax. Heel ver komen in de Champions League. Dat we gewoon lekker gaan ballen, eigenlijk. Lekker voetballen, plezier hebben en iedereen laten genieten.” Ook dat is Ajax dit seizoen gelukt. Bij de huldiging op het Museumplein werd Nouri zeker niet vergeten.

Videos by VICE

Fotograaf Björn Martens worstelde zich door de mensenmassa op het Museumplein om grote en kleine odes aan Nouri vast te leggen voor VICE Sports.