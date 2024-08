Foto’s van onbekommerde poezen op de allergrootste poezenshow van Nederland

Houten stond dit weekend in het teken van een heleboel prachtige en compleet ongeïnteresseerde poezen, katers en kittens. Gisteren organiseerde kattenclub Neocats de wereldshow ‘Katten Kijken’, waar 750 verschillende katten tentoongesteld werden voor een internationale jury. Uiteindelijk konden de beste katten het wereldkampioenschap in hun zak stoppen.

Het was er beregezellig, er werden snackjes gegeten en er werd uit drinkpakjes gedronken. De katten zaten in opgefleurde kooien een beetje pruilend voor zich uit te staren. Ze leken zich alles behalve druk te maken, en knapten zo nu en dan een heeeeerlijk uiltje. Voordat de eigenaren hun kanjers mochten laten zien werd er vooral gekletst met de buurman of -vrouw. Sabine Rovers ging erheen om het gemoedelijke kattenfuifje vast te leggen.

Bekijk hieronder de foto’s van de allermooiste, meest onverstoorde katten en hun trotste eigenaren: