Foto’s van onbevreesde palmwijnverzamelaars in Namibië

In zijn nieuwe fotoserie, Palm Wine Collectors, gaat de Namibische fotograaf Kyle Weeks (1992) de strijd aan met het stereotiepe beeld van Afrikanen dat door de jaren heen gevormd is door koloniale, westerse fotografie. Aan Unseen Magazine legt hij uit dat etnografische fotografie nog steeds voornamelijk door westerlingen geproduceerd wordt, en dat deze foto’s toch vooral gekenmerkt worden door de scheve verhoudingen tussen de fotograaf en degene die op de gevoelige plaat wordt vastgelegd. De fotograaf heeft in zulke situaties meestal de volledige controle over de manier waarop het beeld gecreëerd wordt.



Zelf pakt Weeks dit heel anders aan: door een eerdere fotoserie die hij in hetzelfde gebied maakte, de Kunene-regio in het noorden van Namibië, kende hij de palmwijnverzamelaars die hij die hij voor Palm Wine Collectors zou gaan fotograferen al. “Ik ben door de jaren verschillende keren teruggegaan en heb hen de foto’s ook laten zien, waardoor ze erop vertrouwen dat ik hen fotografeer zoals zij door de buitenwereld willen worden gezien,” vertelt hij aan Unseen Magazine.



De mannen op de foto’s behoren tot de Himba-bevolkingsgroep van Namibië, een gemeenschap die weerstand probeert te bieden aan de gevolgen van globalisatie, uit angst voor het verliezen van hun eigen identiteit en tradities. Weeks legt uit hoe de Namibische overheid van plan is een enorme, hydro-elektrische dam neer te zetten in het gebied, waardoor veel voorouderlijk land van de Himba onder water zou komen te staan. Het verzamelen van palmwijn, een culturele bezigheid die van groot belang is voor de Himba-gemeenschap, heeft hierdoor nog een extra lading gekregen.

Deze en andere fotoseries zijn te zien op Unseen Amsterdam, dat vrijdag begint in de Westergasfabriek.

Videos by VICE

Tjiari Joya door Kyle Weeks

Wakarerera Tjondu door Kyle Weeks

Tjakandundo Muhenye door Kyle Weeks

De Kunene-rivier door Kyle Weeks

Uriuavim Kapika door Kyle Weeks

Marupuho Tjipos door Kyle Weeks

Mutjope Kavari door Kyle Weeks

Kauyu Tjiambiru door Kyle Weeks