Foto’s van online subculturen die elkaar in het echte leven ontmoeten

Amy Lombard fotografeerde de bijeenkomsten van aseksuelen, Harry Potter-fans, vrouwen met een kortpittig kapsel en stapels andere online gemeenschappen.

Drie jaar geleden ging fotograaf Amy Lombard naar een zwembadfeestje voor mopshondjes. Daar raakte ze geïnteresseerd in groepen mensen die elkaar via internet ontmoeten en daarna offline afspreken – iets wat in de tienerjaren van Lombard zelf nog nauwelijks gebeurde. Internetvriendschappen onderhield je toen nog online en elkaar IRL ontmoeten was zelfs taboe. Nadat ze een beurs kreeg, heeft de Amerikaanse fotograaf verschillende offline bijeenkomsten van internetsubculturen vast kunnen leggen, bijvoorbeeld van roodharigen, huisvaders, en nog een heleboel meer. Je kunt al deze foto’s terugvinden in haar boek Connected.

“Ik denk dat je in het boek kan zien dat er een maatschappelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden,” vertelt Lombard. “We hoeven ons niet langer alleen te voelen in de interesses die we hebben. Er zijn tegenwoordig zo ontzettend veel platforms en fora waar je mensen kan ontmoeten die dezelfde ‘gekke’ voorkeur of smaak hebben als jij – je alleen voelen is daardoor echt een keuze geworden. Internet is niet alleen een goede voedingsbodem voor pestkoppen, maar ook een uitstekende plek om gelijkgestemden te vinden.”

Hieronder vind je onze favoriete foto’s van Harry Potter-fans, aseksuelen en uiteraard ook van bijeenkomsten met baasjes en hun honden.





































































