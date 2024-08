Foto’s van jeugdpret in de straatarme Appalachen

De mijnstreek van McDowell County, in de staat West Virginia, ligt deels in de Appalachen – een prachtig berggebied dat grotendeels geïsoleerd is van de rest van de wereld. Vroeger was het een van de rijkste gebieden van Amerika, maar sinds de mijnen zijn gesloten is het juist zeer arm en zijn de stadjes min of meer in spookstadjes veranderd. Het clichébeeld van werkloosheid, drugsmisbruik, een hoog aantal gevangenisstraffen en veel mensen die aan obesitas lijden, is aan de orde van de dag.



De kinderen die er opgroeien, zijn gewend aan die dagelijkse gang van zaken. Ze worden vaker opgevoed door grootouders, tantes en ooms dan door hun ouders, die veelal verslaafd zijn of in de gevangenis zitten. Ze zijn gewend aan de omstandigheden die hun identiteit voor het overgrote deel beïnvloedt.

Fotograaf Louise Honée portretteerde voor de serie We love where we live de kinderen die in het gebied opgroeien, en er – zoals elk kind – het beste van maken, door te honkballen, door in plassen te rollen, te etteren en in dingen te klimmen. Een aantal van die foto’s is hieronder te zien, de hele serie is nog tot en met 29 augustus te bekijken in De Balie in Amsterdam.