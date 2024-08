In Den Haag stonden pro- en anti-abortusdemonstranten lijnrecht tegenover elkaar

Jaarlijks lopen er meer dan tienduizend mensen mee met de anti-abortusdemonstratie Mars voor het Leven. Dat was dit jaar wel anders, vanwege corona. Er mochten maar 50 mensen demonstreren. Een uitstekend moment voor actiegroepen De Bovengrondse en Nogsteeds1984 om een flink tegengeluid te laten horen, omdat vrouwen nog altijd baas in eigen buik zijn en abortus nou eenmaal normaal én een verworven recht is in Nederland.

Dus stonden de groepen gisteren tegenover elkaar in druilerig Den Haag. De anti-abortusdemonstranten hielden borden omhoog met leuzen als ‘Moeder en ongeboren kind, het beschermen waard’ en ‘We love them both’, terwijl de pro-choicedemonstranten bonte borden met ‘Baas in eigen Buik’ en ‘Abortus redt levens’ door de lucht zwaaiden.

Het verdedigen van het recht op abortus is nog steeds hartstikke belangrijk. Want dat recht staat onder druk, ook in Nederland. Millennials denken negatiever over abortus dan andere generaties, het intimideren van vrouwen door anti-abortusdemonstranten bij abortusklinieken gaat onverminderd door, en de anti-abortuslobby blijft groeien.

Fotograaf Martine Kamara legde beide demonstraties vast: