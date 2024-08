Foto’s van protest en voguing op de Roze zondag van Kwaku

Pride is niet alleen maar party. We ontmoeten de lhbt-activisten die nog steeds de barricaden op gaan om te strijden voor gelijkheid. Lees hier álle stukken van Pride is Protest.

Het was een bont queerfeest, gisteren, op de Roze Zondag van Kwaku. Er waren een heleboel queer dj’s, er werden vogueworkshops gegeven en verschillende panels gehouden. Eentje daarvan ging over de Stonewall-rellen in 1969, die begonnen na de gewelddadige politieinval bij de gaybar The Stonewall Inn in New York. Die rellen betekenden het begin van de Pride-beweging, in leven geroepen door transgender sekswerkers van kleur. De dag werd onder andere afgesloten door dj’s van Pon di Pride, een feest waar de zwarte queergemeenschap centraal staat.



Maar hoe hard er ook werd gedanst gisteren, nergens ging het er zo hard aan toe als aan het eind van de middag in de Pompeia-tent. Naomie Pieter en Legendary Mother Marina UltraOmni organiseerden daar namelijk KiKi @ Kwaku, een vogue- en kikiwedstrijd waar tegen elkaar werd gedanst in verschillende categorieën, bijvoorbeeld ‘Pop, Dip & Spin to Hiphopbeats’. Deelnemers van de wedstrijd kregen ook de opdracht om in hun routine een zichtbaar statement te maken over de strijd voor gelijkheid.



Dat resulteerde in eersteklas outfits, indrukwekkende choreografieën en protestslogans als ‘Black Lives Matter’ en ‘Queer Liberation, Not Rainbow Capitalism’. Fotograaf Raymond van Mil was erbij en legde de genadeloze strijd vast.