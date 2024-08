Ouder worden hoeft geen ramp te zijn: foto’s van queers op leeftijd

Fotograaf Zejna Halilbašič moet niks hebben van oud worden. Tot voor kort stelde ze het zich zo voor: “Je gaat elke dag om zeven uur naar bed, je zit de hele dag thuis, tv te kijken,” zegt ze. “Als je niet meedoet aan het ‘huisje boompje beestje’-leven ben je eigenlijk onzichtbaar voor de maatschappij.”

Maar toen ontmoette ze Mahide Lein, Joaquin La Habana Reyes, Marcel Kündl en Geerd Bittner, vier queers op leeftijd die weigeren hun identiteit en levensstijl op te geven alleen maar omdat ze ouder worden. Ze leven hun leven juist ten volste en met plezier; ze blijven zichzelf, ongeacht hun leeftijd. In haar fotoserie beeldt Halilbašič deze kleurrijke personages in alledaagse situaties in hun eigen huizen af.

Lein (73) runde vroeger een club. Nu ziet ze er met haar kenmerkende zachte hanenkam en zwarte jumpsuit meer uit als een superheldin dan als een oud vrouwtje dat bij de buren op de koffie gaat. De in Cuba geboren La Habana Reyes (70) is danser. In de jaren ‘90 verdiende hij in New York zijn brood door genderfluïde shows op te voeren – op de ene helft van zijn gezicht zag hij eruit als een vrouw, op de andere helft als een man.

De foto’s van Kündl (56) en Bittner (72) leggen de focus op hun hobby – puppy play, oftewel een rollenspel van een hond en diens baasje. Ze wonen samen in een piepklein huisje in westelijk Berlijn met een enorme tuin. Hun huis is slechts 24m2 maar het is groot genoeg voor hen beiden. Het koppel stelt hun prachtige tuin ook graag open voor andere puppy play-enthousiastelingen en ze geven vaak puppy play-feestjes.

Deze mensen ontmoeten heeft iets veranderd voor Halilbašič. “Ik vind het mooi en geruststellend dat er veel verschillende aspecten zijn van ouder worden,” zegt ze. “Niet alle oude mensen dragen beige kleren. Ouderdom kan ook kleurrijk zijn, net zoals mijn foto’s. Door deze foto’s ben ik niet meer bang voor ouder worden – nu weet ik dat je ook oud en hoopvol kunt zijn.”



Scroll naar beneden om de foto’s te bekijken:

“Op oudere leeftijd kunnen mensen er open over zijn en hebben ze niets te verliezen – en het is zelfs leuk om te doen.” – Mahide, 73

Mahide, een voormalig clubeigenares en activist voor de LHBTI-scene

“Ik ben erg trots op mijn leeftijd en blijf laten zien hoe geweldig het is om een ​​oudere persoon vol leven te zijn.” – Joaquin, 70

Joaquin is drie keer getrouwd, twee keer met een vrouw en een keer met een man.

Joaquins woning staat vol met memorabilia over zijn afkomst en familie.

“Iedereen is wie en hoe die is – en ik ben graag mezelf!” – Links: Marcel, 56, rechts: Geerd, 72.

In hun tuin vinden regelmatig puppy play-feestjes plaats

