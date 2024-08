Foto’s van rebelse Zwitsers in de jaren vijftig

Zwitserland staat vooral bekend om horloges, chocolade en zakmessen, maar dat betekent niet dat het land geen tegencultuur kent. Toen in 1958 de invloed van de beatgeneratie Zürich bereikte, was fotograaf Karlheinz Weinberger erbij om alles vast te leggen. Hij focuste zich niet alleen op beatniks, maar documenteerde ook de geboorte van de Zwitserse Hells Angels, de Zwitserse gayscene en alles wat punk of rock-’n-roll was.



Voor hij in 2006 stierf, doneerde Weinberger zijn volledige archief aan een stichting die in zijn naam werd opgezet. Destijds was zijn fotocollectie een rommeltje. Er lagen tienduizenden ongesorteerde afbeeldingen in zijn huis, waarvan een deel verstopt lag onder zijn bed. Gelukkig heeft Reto Caduff van uitgeverij Sturm & Drang uit Zürich al het werk van Weinberger gesorteerd.

Het resultaat is een vijfdelige reeks fotoboeken. Elk boek behandelt een verschillend thema binnen het werk van Weinberger. “We hadden ook alles in één boek kunnen stoppen”, zegt Caduff, “maar dan was de diversiteit van het werk niet goed naar voren gekomen.”

Bekijk hieronder een selectie van foto’s uit het eerste deel, Halbstarke (Beatniks).