Foto’s van rijke stinkerds bij de vijftiende Masters of LXRY

Afgelopen weekend werd in de RAI in Amsterdam voor de vijftiende keer Masters of LXRY gehouden – een luxebeurs die zo luxe is dat ze geen klinkers nodig hebben. Op de beurs (die eerst de Miljonair Fair heette) komen de gefortuneerden der aarde bij elkaar om te zien waar ze dat fortuin nu weer aan kunnen uitgeven. Bij de verschillende stands wordt het nieuwste en duurste gepresenteerd op het gebied van wagens, sieraden, jachten, couture en schoonheidsproducten. Ook was er dit jaar een cabine die je met beeld, geur en geluid in een opperbeste stemming brengt, en werd er een volautomatische wasstraat voor honden gedemonstreerd.

Afgaande op de bezoekers zijn rijkaards dun gezaaid in Nederland. Hoewel Masters of LXRY pocht dat ze de grootste luxebeurs in Europa zijn, liep het op zaterdag niet echt storm. De bezoekers kwamen vooral uit het buitenland, en er scharrelden ook veel dagjesmensen rond die zelf geen bakken met geld hebben, maar zich wel wilden vergapen aan de luxe helikopters en peperdure pakken.

Fotograaf Maarten Delobel was zaterdag in de RAI en legde het consumptiefestijn vast.