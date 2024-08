Foto’s van Roemenen die de strijd aangaan met de heetste zomer in een halve eeuw

De zomer in Nederland was tot nu toe weer niet echt om over naar huis te schrijven ­– in juli regende het bijna elke dag wel ergens in ons land, en structureel warm was het nergens. Dat was in grote delen van Europa wel anders. Een hittegolf met de nogal toepasselijke bijnaam “Lucifer” zorgde ervoor dat het op de Balkan en in Zuid-Europa continu zo warm was dat geen perenijsje of petje-met-ventilator verkoeling kon bieden – het is er vrijwel de hele zomer een graad of veertig. Daarmee werden decennia-oude weerrecords verbroken. Bovendien leidde de hitte tot bosbranden, extreme droogte en een heleboel zweterige ruggen.

In Nederland is het nu toevallig even lekker weer, maar in Roemenië is het al weken vechten tegen de hitte. Omdat dat allemaal niet niks is, vroegen we een aantal Roemeense fotografen of ze wilden vastleggen hoe hun landgenoten omgingen met de heetste augustus die het land sinds 1951 heeft gezien. Hieronder kun je het resultaat zien:

Foto door Ana Topoleanu

Foto door Răzvan Baltăreţu

Foto door Irina Gache

Foto door Andrei C. Radu

Foto door Radu Mihai Iani

Foto door Oliver Merce

Foto door Ana Topoleanu

Foto door Ianos Rafael

Foto door Oliver Merce

Foto door Gabriel Botezatu

Foto door Răzvan Baltăreţu

Foto door Radu Mihai Iani

Foto door Eli Driu

Foto door Adrian Capusan

Foto door Eli Driu