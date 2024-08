Foto’s uit het trieste wereldje van mini-Missen met valse wimpers

Wil je elke week de beste verhalen van VICE België? Schrijf je in voor onze newsletter.

Toen de Oost-Vlaamse fotografe Anneke D’Hollander in het boek Identiteit van Paul Verhaege een foto zag van een meisje dat deelneemt aan schoonheidswedstrijden, besefte ze plots dat ze eigenlijk keek naar een tweejarige kleuter met fake nagels. Ze was meteen gefascineerd: je kon het kind door de laag make-up zien. Anneke besloot een fotoreeks te maken die het menselijke kantje van de wedstrijden toont. En omdat zo’n mini-Miss België bij ons verboden is (sorry Darline Devos), ging ze een week op motel in Texas met achtjarig prijsbeest Mehayle Elliott. Vanaf twee jaar mogen de meisjes zich daar al opmaken en vanaf hun vier is in bikini op de catwalk lopen toegestaan. Zo ook op de Miss Universal Royalty waaraan ze Mehayle zag meedoen.

Via Facebook contacteerde Anneke de oma van Mehayle. Die was erg enthousiast over de aandacht voor haar kleindochter en ontving haar met open armen. Het is namelijk grootmoeder Sharilynne die Mehayle graag opvoert. Ze heeft nog een tweede kleinkind, maar dat zou ‘te mollig’ en ‘te gothic’ zijn voor schoonheidswedstrijden. Daarom steekt ze nu al haar energie in Mehayle, die nog steeds actief deelneemt aan de competities. Sharilynne zelf doet trouwens mee met schoonheidswedstrijden voor oudjes.

Anneke is niet geïnteresseerd in schoonheidswedstrijden voor volwassenen. Ze heeft afgelopen zaterdag dan ook niet naar Miss België gekeken. “Ik heb het gevoel dat die vrouwen zelf de keuze maken om aan zo’n wedstrijd mee te doen, maar deze kinderen worden gebruikt om de fantasieën van de volwassenen rond hen waar te maken. Dat is nog iets helemaal anders”, vertelt Anneke.

Tijdens de autorit waar Mehayle met Anneke meereed naar de wedstrijd, vertelde Mehayle dat ze erg blij is dat ze de mooiste en de beste wordt genoemd. Maar Anneke kwam ook meisjes tegen die liever zouden voetballen, maar het niet mogen.

De deelnemende families hebben het meestal niet erg breed. De inschrijvingskosten zijn hoog en daar komen dan nog de pakjes, fake haar, fake nagels, make-up en allerlei andere accessoires bij. De meisjes kunnen deelnemen per categorie, maar aan hoe meer categorieën je deelneemt, hoe meer je moet betalen. En hoe meer categorieën, hoe hoger de kans dat je wint. Het wereldje is ook niet vreemd van vriendjespolitiek. En daar maakt Anneke zich zorgen over: “De meisjes worden keihard tegen elkaar opgezet en uiteindelijk kan er maar eentje winnen.” Dat competitive aspect vindt ze erger dan al die make-up.

