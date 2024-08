Foto’s van Sopranos-fans die zich een dagje Tony of Carmela wanen

De laatste aflevering van The Sopranos werd al in juni 2007 uitgezonden, maar op een bepaalde manier was dat nog maar het begin. Dankzij streamingdiensten heeft de prijswinnende maffiaserie een volledig nieuwe generatie fans weten aan te spreken – sommige ontdekten het zelfs tien jaar nadat het verhaal van Tony Soprano was geëindigd. Deze week kwamen duizenden Sopranos-fans af op SopranosCon, een tweedaags eerbetoon aan de serie en de Italiaanse cultuur in New York, dat geïnspireerd was op het feest van St. Elzéar.

Vincent Pastore, de acteur die de rol speelt van Tony’s vriend en mede-maffialid Salvatore ‘Big Pussy’ Bonpensiero, zat er een bord pasta te verorberen. Dominic Chianese, die de rol van Junior speelde, deelde handtekeningen uit. Er waren mensen gekleed als A.J. Soprano, Furio en Artie Bucco, en Tony’s racepaard Pie-O-My had zelfs zijn eigen stal. En het evenement had de serie geen recht gedaan als er niet heel veel plekken waren waar je pizza, kaas en vleeswaren kon krijgen – en dat was er dan ook overal.

Ik liep op een van de twee dagen rond in deze zee van trainingspakken, luipaardprint-jassen, cannoli en sigaren, en legde vast hoe de serie nog altijd voortleeft.

Pie-Oh-My

Vincent Pastore (“Big Pussy”)

Jerry Adler (Herman “Hesh” Rabkin)

Een fan in een replica van Dr. Melfi’s office

Matt Servitto (Special Agent Dwight Harris)

Vincent Curatola (Johnny Sack) en Tony Sirico (Paulie “Walnuts” Gualtieri)

Josh Oshtrovsky, aka The Fat Jewish, op de foto met cured meat.

Joseph Badalucco Jr. (Jimmy Altieri)

Links: Dominic Chianese (Uncle Junior)

Federico Castelluccio (Furio Giunta)