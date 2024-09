Foto’s van stelletjes die aan tantra doen en er geen genoeg van kunnen krijgen

Byron Bay is een kustplaatsje in de zuidoostelijke Australische staat New South Wales. Je vindt er prachtige stranden, je kunt er surfen, diepzeeduiken – en elk jaar vindt er de grootste bijeenkomst plaats voor mensen die geen genoeg kunnen krijgen van tantra.



Het Taste of Love-festival duurt drie dagen. Er zijn workshops te vinden met namen als ‘Toegewijd Squirten’, ‘Welbewust Knuffelen’ en ‘De Onschuldige Fallus’. We spraken een paar stelletjes die op het festival afgekomen waren.

Luana en Robert, drie jaar getrouwd

Luana:

Tantra geeft onze relatie een nieuw doel en bewustzijn. Zo kunnen we beter bouwen aan ons samenzijn, onze verbintenis en onze seksualiteit. Je kunt er echt een groter hart door ontwikkelen.



Robert:

Tantra brengt veel leugens en misverstanden naar de oppervlakte die ons anders gevangen zouden houden en een echte relatie tegen zouden werken.

Matt en Natalie, vier jaar samen

Matt:

Vier jaar geleden ontmoetten we elkaar en het was liefde op het eerste gezicht. Het gebeurde precies op het juiste moment – ik was er helemaal klaar voor om me in de liefde te ontwikkelen. Ik vroeg haar of ze mee wilde naar Planet Tantra en zij zei: “Ja, ja, heel graag.” We hebben een open langeafstandsrelatie en proberen de boosheid en jaloezie compleet los te laten.

Pierre en Unmani, 25 jaar getrouwd

Unmani:

Alle wonden, zowel collectieve als persoonlijke wonden, kunnen worden vastgehouden in de vulva en worden genezen met de penis. Zonder tantra zouden we nu niet meer samen zijn.

Pierre:

Tantra gaat over meer dan alleen seksualiteit, maar nog altijd voeren we heilige, sensuele rituelen uit samen met onze vrienden. Het gaat erom dat je een doel bereikt, niet dat je een orgasme bereikt. Je deelt elkaars energie.

David en Beck, 24 jaar samen

Beck doet al twee jaar aan tantra, in tegenstelling tot David, die er pas net mee begonnen is.

David:

Ik vind het geweldig, ook al kan het ook erg confronterend zijn. Het geeft je de vrijheid om aansluiting te vinden bij mensen, iets dat ik in het verleden altijd uit de weg ging. Vaak is het makkelijker om je te verstoppen.

Robyn en Felix, vrienden en beiden beoefenaars van tantra

Robyn:

Vaak hebben we alleen maar toestemming nodig, een uitnodiging, om de ervaring aan te gaan – en een veilige plek om in te kunnen ontdekken. Het is verrassend hoe snel mensen zich openstellen, het is makkelijk om je over te geven.

Felix:

Zelfs na jaren van indoctrinatie kan dat allemaal in één middag veranderen.

Aurora (links) en Arryn, verloofd

Aurora:

We wilden graag een monogame relatie, wat niet veel mensen [beoefenaars van tantra, red.] doen. Als we alles samen doen, blijven we samen.

Arryn:

Ik hoef niet buiten mijn eigen relatie te stappen om aan mijn trekken te komen. In een partnerschap gaat het er niet om wat je eruit kan halen, maar hoe je ermee omgaat.

Clare en Peter, voorheen geliefden – inmiddels vrienden

Clare:

Toen Peter en ik elkaar ontmoetten, was hij al verder dan ik. Hij hielp me op weg tijdens mijn zoektocht naar de heilige sjamanistische seksualiteit.

Peter:

Tantra maakte niet alleen onderdeel uit van onze relatie, het beïnvloedde alles waar we mee bezig waren. Het gaat over zoveel meer dan alleen seksualiteit, en biedt je 110 verschillende wegen naar verlichting.

Jaz (links) en Kiko, vrienden

Jaz:

Tantra staat voor verwevenheid. Het gaat over uitbreiding en bevrijding. Het kan ons helpen om de afleidingen in het leven te negeren, en geeft ons de mogelijkheid samen te komen. Je hoeft niet meer zo hard te werken voor een relatie als voorheen, als het helemaal duidelijk is wat je hebt.

