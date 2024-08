Foto’s van strijdlustige Noorse vrouwen die als Vikingen vechten

Tweehonderd Vikingkrijgers, ingepakt in harnassen en uitgerust met speren en schilden, komen uit de sporthal aan het Femsjøenmeer in Noorwegen, waar ze de nacht hebben doorgebracht.

Het is de tweede dag van Vinter, een jaarlijks georganiseerd re-enactment-weekend in Noorwegen, waar je kunt leren vechten als een Viking. Meer dan een kwart van de krijgers is inmiddels vrouw – zowel twintigers, dertigers als veertigers –, en veel van hen zijn nieuw in de wereld van re-enactment: het naspelen van historische tijden.

Videos by VICE

De 25-jarige Kristin Hage, de organisator van het evenement, spreekt het hele weekend de rumoerige Vikingen toe. Ze vecht zelf al bijna zes jaar. “Het begon toen ik bij een Vikinggroep in Noorwegen terecht kwam,” zegt ze. “We deden voornamelijk handwerk, maar ik had veel vrienden die wilden dat ik als een Viking ging vechten.”

Toen Hage begon met vechten, waren er niet veel vrouwen die meededen. “Er waren een paar meisjes in mijn groep. Ik weet nog dat ik zo goed wilde zijn als zij waren. Nu wil ik een rolmodel zijn voor andere, nieuwe, vrouwelijke strijders. Ik wil ze laten zien dat vrouwen krachtige strijders kunnen zijn.”

Op Vinter staan mannen en vrouwen op gelijke voet tegenover elkaar, en we zien vrouwelijke krijgers op televisie in de serie Vikings, maar de Europese vechtscene blijft gedomineerd door mannen. Sommige festivals verbieden vrouwen om mee te vechten en er zijn vechtclubjes die een streng ‘geen vrouwen’-beleid hanteren

“Er is veel onderliggend seksisme, dat nauwelijks wordt opgemerkt door mensen,” zegt Saga Hegelund, een Zweedse vechter.

De mensen die aan re-enactment doen zijn ook bezorgd over het gebruik van Viking-symbolen door extreemrechtse groeperingen. Afgelopen oktober verenigden een mannelijke en vrouwelijke re-enactmentgroep zich onder de naam Vikings Against Racism, om te protesteren tegen een Zweedse neonazi-demonstratie.

Gelukkig betekent het groeiend aantal vrouwen dat het zwaard oppakt dat dit soort historische gevechten niet langer voorbehouden zullen blijven aan jongens. “Sommige van de stoerste krijgers die ik ken zijn vrouwen,” zegt Ingelin Skei, een Noorse vechter. “Het komt er kortweg op neer of je wel of niet mee wil vechten – of beter nog: aanvallen!!”

Een groep vrouwelijke Vikingstrijders bereidt zich voor op een dag vol krijgkunsttraining op Vinter



De 35-jarige Ingelin Skei uit Noorwegen staat tegenover een mannelijke tegenstander



De 26-jarige Rebekka Olafsen uit Horten in Noorwegen



Een groep historische vechters oefent vechten in formatie op Vinter. Bijna een kwart van de deelnemers was vrouw.



De vechters trainen in een bos in de buurt van Halden in Noorwegen.



De 43-jarige Michaela Dahl uit Alan in Finland is onderdeel van de vechtgroep Huskarlarna



De Vikingstrijders verzamelen zich op een voetbalveld op de eerste ochtend van Vinter



Twee vrouwelijke strijders oefenen een aantal aanvallen-en-verdedigen-combinaties