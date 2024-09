Foto’s van tatoeages op mensen die verschrikkelijk veel van hun moeder houden​

Moeders, wie is er niet groot mee geworden? Als je het geluk hebt je moeder een lange tijd in je leven te hebben, en je je na je pubertijd begint te realiseren wat de vrouw die je op de wereld heeft gezet allemaal heeft moeten doorstaan om van jou een redelijk mens te maken, kan je haar laten weten dat je haar waardeert.



Dat hoeft zeker niet alleen op Moederdag, en een bloemetje staat ook niet bepaald in verhouding tot, nou ja, een bevalling en meer dan achttien jaar lang voor iemand zorgen. Fotograaf Latoya van der Meeren ging op zoek naar mensen die hun moeder bedankten met een groter gebaar, namelijk met een tatoeage.

Videos by VICE

Jarno – Roos met ‘MOM’

“Omdat ik mijn moeder simpelweg de liefste van de wereld vind. Het is echt een eerbetoon aan mijn moeder.”

Leo – ‘Ik hou van moeders’

“De ‘Ik hou van moeders’-tatoeage is deels door een vriend gezet, ‘moeders’ heb ik er zelf bij gekrabbeld. Het is echt een hommage aan mijn moeder en het moederschap, maar ook deels een reactie op de stroom van I LOVE MOM-tatoeages die ik voorbij zag komen. De ‘s’ achter ‘moeders’ is ook een uitdrukking van onze familie, “ons moeders”. Ik heb nog nooit gehad dat een vrouw zich geschoffeerd voelde door de tatoeage, maar dat had ik trouwens ook niet erg gevonden.”

Martijn – ‘Mama + Papa’

“Ik wilde altijd al een tattoo, maar niet zomaar een plaatje. Toen mijn moeder plotseling erg ziek werd was het meteen duidelijk. Kort daarna werd mijn vader ook ziek en kwam de ‘+ papa’ erachter. Nu zijn ze gelukkig beiden weer beter.”

Mick – ‘Mama’ in een hart

“We delen al tatoeages, omdat we naast moeder en dochter ook beste vriendinnen zijn. Maar het allerbelangrijkste is toch dat zij altijd mijn mama is. Daarom heb ik hem eigenlijk laten zetten. Mijn mama staat op nummer één!”

Anna – ‘Daddy’

“De waarheid is dat-ie uit een plaatjesboek van een tattoozaak in Peru komt. Hij was maar 10 euro, en ik vond hem mooi. Wel heb ik ‘m laten veranderen in ‘daddy’, want mijn vader is absoluut mijn lievelingspersoon.”

Ogenda – ‘Je Moeder <3’

“Mijn moeder refereert altijd naar zichzelf met ‘je moeder’. In straattaal wordt het vaak gebruikt als iets beledigends, in een ruzie ofzo. Maar voor mij is ‘je moeder’ juist liefde!”

Pieter – Twee tatoeages, een ‘pap en mam’ en ‘mam’ in een roos

“Het is eigenlijk heel simpel, ik ben gewoon de allergrootste fan van mijn moeder.”