Goddelijke foto’s van transvrouwen die zijn afgebeeld als heiligen

Toen hij als jongeman opgroeide in Peru, zag Juan Jose Barboza-Gubo in zijn geboortestad Lima een transgendervrouw die werd aangevallen en geslagen. “Ik heb geweldige herinneringen aan mijn familie en vrienden, maar toen ik jong was, was Lima een zeer gewelddadige stad. Ik ben het nooit vergeten. Het was een daad van zinloos geweld,” zegt de kunstenaar over het incident.



“Vele jaren later werd ik nog steeds achtervolgd door de herinnering en begon ik te analyseren waarom deze dingen in mijn land, en in andere delen van de wereld, gebeuren. Ik wilde begrijpen waarom sommige overtuigingen zoveel pijn veroorzaken.”

Transvrouwen worden in Peru gemarginaliseerd en zijn het doelwit van geweld, verkrachting en zelfs moord. Er wordt hen vaak werk, huisvesting, welzijn en toegang tot medische zorg geweigerd, en er zijn geen voorzieningen om hun wettelijke geslacht te veranderen. Uit een onderzoek uit 2015 bleek dat 90 procent van de lhbt’ers in Lima slachtoffer is van geweld.

“De wreedheid van deze haatmisdrijven laat je nooit helemaal los,” zegt Andrew Mroczek, de samenwerkingspartner van Barboza-Gubo die zelf ook kunstenaar is. “Sommige slachtoffers worden gevonden met meer dan twintig of dertig steekwonden, anderen missen ledematen en een slachtoffer was door een groep met onder andere voorwerpen verkracht. Dit zijn wrede acties vol haat en woede.”

Met Virgenes de la Puerta (“Maagden van de Poort”) maakt Barboza-Gubo een eerbetoon aan de transgendergemeenschap. De fotoserie, die werd gecreëerd in samenwerking met Mroczek, beeldt de transvrouwen – waaronder ook activisten zitten van de Peruaanse transrechtenorganisatie Feminas – uit als heiligen, culturele iconen en religieuze figuren van portretten uit de negentiende eeuw.

Barboza-Gubo hoopt dat het werk zal zorgen voor meer acceptatie en erkenning van de problemen van de transvrouwen in Peru, vooral wanneer de serie in het buitenland wordt tentoongesteld. Nadat het eerder dit jaar in Houston in Texas werd geëxposeerd, weidde El Comercio, de grootste nationale krant van Peru, een volledige pagina aan het werk en de levens van de transgendervrouwen in Lima. “Er is ons verteld dat het de eerste keer was dat er een pro-transgender[rechten]-verhaal werd gepubliceerd in de krant,” zegt Barboza-Gubo.

De fotoserie is onderdeel van Canon, een project over de LGBTQ-gemeenschap in Peru van Barboza-Guba en Mroczek, dat momenteel te zien is in het Museum of Seks in New York. “Wij van het museum vinden dat niemand het verdient om uitgesloten te worden op basis van hun lichaam, geboorteplaats of voorkeuren,” zegt curator Lissa Rivera. “ Canon is de eerste tentoonstelling die een expliciete oproep doet om voor de transgenderrechten te vechten en het geweld dat LGBTQ’ers ondervinden te veroordelen.”

Maricielo I

Andreina en Sarah Nicolle

Leyla

Lucha

Carol

Gaby