Foto’s van de Brusselse tunnelrave waar iedereen bij wilde zijn

Vorige zondag ging de vernieuwde Hallepoorttunnel op de Kleine Ring open voor verkeer. Maar voor de auto’s er weer in de file mochten gaan staan, organiseerde technokeet Fuse er zaterdagnacht een tunnel rave. Op de combinatie feesten + tunnel zat half Brussel blijkbaar al erg lang te wachten. Na een halve dag waren de tickets uitverkocht, waardoor sommige mensen tot tien keer de prijs boden om toch te kunnen gaan. Op ruilforum Ticketswap stonden zesduizend tickets onder ‘gezocht’ en nul onder ‘aangeboden’. Vervolgens speelde enkele oetlullen hierop in door ‘tickets’ te verkopen via valse websites. Niet cool, oetlullen.

Onze stagiair Kubra had meer geluk. Haar broer had direct een hoop kaartjes gekocht en was zo sympa om haar mee te vragen. Bij de koffieautomaat vanochtend luidde haar oordeel zo: “Dixitoiletten, lockers, politiecontrole, … dat kun je niet echt een rave noemen, maar de muziek was perfect en die grote tunnel inwandelen voelde echt cool aan.” Om er dan aan toe te voegen: “En die lockers kwamen goed van pas, want ik had me voor de zekerheid warm aangekleed. En eigenlijk was het ook wel aangenaam dat de wc’s niet ondergeplast waren.” Topfeest dus.

Aan allen die gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn, ook proficiat en veel plezier met de foto’s hieronder. Het zou kunnen dat je FOMO er met terugwerkende kracht nog wat groter van wordt. Gelukkig is het over een paar dagen alweer weekend.

