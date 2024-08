Foto’s van uitstervende sekslocaties in Vlaanderen

Krijg elke zaterdag een overzicht van onze beste verhalen: schrijf je nu in voor onze newsletter.

Jonas Van der Haegen (22) ging in het Vlaamse landschap op zoek naar locaties waar mensen samenkomen voor lust, affectie en intimiteit. “De reeks heeft iets melancholisch”, vertelt hij. “Op de foto’s staan niet de meest mooie, fleurige plekken afgebeeld en dat zie je aan de vochtplekken op sommige foto’s.”

Videos by VICE

Zijn reeks Where Did We Meet Last Time? heeft iets sterk voyeuristisch. De beelden zijn als een kijkgat in de anonieme wereld van Vlaamse intimiteit. Lust is iets wat we allemaal hebben en met zijn beelden laat Jonas zien dat we daarvoor niet per se naar bordelen en stripclubs moeten gaan.

VICE: Hey Jonas. Waarom wilde je je op seks focussen met deze reeks?

Jonas: Het onderwerp interesseert me, omdat ik homoseksueel ben en daarom erg veel bezig ben met identiteit en seksualiteit. Het is een soort passie voor mij. Zeker omdat seksualiteit een enorme rol heeft gespeeld tijdens mijn zoektocht naar mezelf. Ik sta er dus meer voor open dan de gemiddelde Vlaming, en dat probeer ik naar buiten te brengen. Vroeger moest het allemaal achter gesloten deuren gebeuren, dat kan je zien in de foto’s.

Zijn jonge mensen vandaag minder stiekem op vlak van seksualiteit?

De jongere generaties doen het helemaal anders. Denk maar aan Tinder. Dat is een heel nieuwe manier van communiceren, waardoor we seksualiteit ook anders ervaren. Het is niet meer anoniem. Mijn reeks straalt ook iets nostalgisch uit, bijna gedateerd. De locaties die ik in beeld bracht zijn met uitsterven bedreigd. Het zijn niet de meest luxueuze stripclubs.

Welke locatie vond je het meest interessant?

Ik heb me het meest geamuseerd op de Eroticabeurs. Je wordt er overvallen door mensen die heel open staan voor seksualiteit. Je ziet bezoekers van alle generaties, ook de oude. Het was ergens heel mooi om te zien hoe seks toch leeft in Vlaanderen.

Heb je ook slechte ervaringen gehad?

Soms werd het wel heel spannend. Zo was ik ongevraagd gaan fotograferen aan de vitrine van een bordeel. Iemand had dat gemerkt en plots liepen er drie pooiers achter mij aan. Toen ben ik dus echt gaan lopen.

Op een van je foto’s staat een man in een auto afgebeeld. Wat was die aan het doen?

Die man was gewoon aan het wachten op zijn vrouw. Maar in deze reeks heeft dat natuurlijk een totaal andere context gekregen. Er hangt een soort seksuele spanning in de lucht als je naar dat beeld krijgt. Iets nerveus. Op wie zou hij wachten? Maar uiteindelijk heeft het wel iets moois dat hij aan het wachten was op zijn vrouw. Als eindbeeld vond ik dat best grappig.

Zijn er zo nog foto’s die heel suggestief zijn, maar niets met seks te maken hebben?

De foto met de roze tafels is zo’n geval. Dat is eigenlijk een balzaal voor ouderen waar een Valentijnsfeest voor bejaarden plaatsvond. Als je dat niet weet, zou je denken dat de foto in een stripclub is genomen. Deze reeks is conceptueel en gaat niet alleen op zoek naar platte seks, maar naar alle vormen van liefde en affectie. Ik wil de locaties niet aanklagen als een plek voor vuiligheid.”

Heb je je werk ook tentoongesteld?

Ja, ik heb een oude diaprojector gebruikt om het nostalgische te behouden. Die had ik tussen twee muren gezet, waardoor maar een persoon tegelijkertijd kon kijken, een soort peepshow dus. Ik wil hiermee vertellen dat het oké is om voyeurisme toe te laten. Behalve de vochtplekken zit er ook veel schoonheid en tederheid in die stiekeme sekslocaties.”

Meer van Jonas vind je op zijn website en Instagram.

Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com

Volg VICE België razendsnel op Instagram.