Nicholas Pollack ging voor het eerst naar Branch Brook Park in Newark om jongeren te fotograferen voor zijn serie Nothing Gold Can Stay. Nu keert hij terug om in de heetste tijd van het jaar jonge stelletjes te portretteren. Van klamme handjes tot zwangere buiken. Intimiteit in de hitte.



“Ik ben heel erg gefascineerd door jonge mensen. In deze serie fotografeerde ik verliefde mensen in New York – zomerliefde. Liefde die een seizoen kan duren maar een blijvende indruk kan achterlaten.”